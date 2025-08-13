miércoles 13 de agosto 2025

Clima

Jueves a puro sol y sin nubes en San Juan

El 14 de agosto llega con una mañana fría y una tarde templada, ideal para disfrutar al aire libre. El SMN descarta lluvias y anticipa máximas cercanas a los 18 °C.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Por primera vez, Ambiente trabaja en mapas de riesgo de San Juan en torno a la sequía y el calor, en medio del cambio climático.

Por primera vez, Ambiente trabaja en mapas de riesgo de San Juan en torno a la sequía y el calor, en medio del cambio climático.

San Juan recibe este jueves una jornada clara y luminosa que invita a salir al aire libre. Según el Servicio Meteorológico Nacional, para este jueves 14 de agosto se espera mínima cercana a 6 °C y máxima de 16–17 °C, con cielo parcialmente nublado, sin lluvias y vientos moderados que rotan del sur al noreste, aunque el mercurio ascenderá con rapidez durante el día . Lo más destacado: no se esperan lluvias, y los vientos provendrán del este, con velocidades estimadas entre 7 y 12 kilómetros por hora .

El sol asoma poco antes de las 7:47 y se oculta hacia las 18:32, extendiendo la claridad por más de diez horas. La humedad se mantiene moderada, en torno al 58 %, y la visibilidad será buena, ideal para actividades al aire libre.

El pronóstico horario refuerza este panorama de cielo despejado, con temperaturas que partieron cerca de los -6 °C a las 6 AM (8 °C según otra escala) y trepan rápidamente: para media mañana, rondarán los 10 °C, elevándose hasta 18 °C hacia las 5 PM.

