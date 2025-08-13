Jueves a puro sol y sin nubes en San Juan

San Juan recibe este jueves una jornada clara y luminosa que invita a salir al aire libre. Según el Servicio Meteorológico Nacional, para este jueves 14 de agosto se espera mínima cercana a 6 °C y máxima de 16–17 °C, con cielo parcialmente nublado, sin lluvias y vientos moderados que rotan del sur al noreste, aunque el mercurio ascenderá con rapidez durante el día . Lo más destacado: no se esperan lluvias, y los vientos provendrán del este, con velocidades estimadas entre 7 y 12 kilómetros por hora .