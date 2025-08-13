miércoles 13 de agosto 2025

Horror

Un youtuber argentino, muy complicado en la estafa Libra

La Justicia dispuso el bloqueo de fondos en la criptomoneda USDT tras una investigación sobre Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. La medida involucra movimientos asociados a la empresa City Esports, que pertenecería a Terrones Godoy y a Julián Serrano.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La jueza María Servini, a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°1, dispuso el congelamiento de criptoactivos en la moneda USDT por un total de 323.275 dólares. Los fondos estaban alojados en dos direcciones virtuales vinculadas a la investigación por el caso $LIBRA.

La medida respondió a un requerimiento conjunto del fiscal federal Eduardo Taiano (Fiscalía N°3), de la titular de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), María Fernanda Bergalli, y de la titular de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), María del Carmen Chena.

En la resolución de 49 páginas, a la que A24.com tuvo acceso, Servini ordenó el envío de un exhorto internacional a las autoridades de El Salvador, en el marco del Convenio sobre Asistencia Jurídica en Materia Penal (Ley 25.911), para asegurar la cooperación y el resguardo de los fondos en el exterior. También se remitió un oficio a Tether International, SA de CV, emisora de la criptomoneda USDT. La empresa confirmó haber ejecutado el congelamiento, indicó la Fiscalía.

La decisión se apoyó en un análisis de trazabilidad realizado por el Ministerio Público Fiscal, con datos aportados por el proveedor Binance sobre operaciones atribuidas a dos de los imputados: Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy. Según el informe, ambos compartían la titularidad de una dirección de “multisignature” o firma múltiple, que requiere la validación de varias claves privadas para autorizar transacciones.

Las dos direcciones donde se bloquearon los USDT recibieron fondos desde esa cuenta multifirma, lo que motivó el congelamiento por la sospecha de que podrían ser parte de los presuntos delitos investigados. El rastreo reveló que la actividad de la dirección multifirma se concentró entre principios de diciembre de 2024 y febrero de 2025, pocas semanas después del “Tech Forum Argentina 2024” y hasta el mes del lanzamiento del token $LIBRA.

La investigación determinó que ambos empresarios, socios en el evento Tech Forum Argentina y señalados como piezas clave en el lanzamiento fraudulento de $Libra, operaban una billetera de firma múltiple (“multisig”) denominada CPE1, controlada por tres direcciones: F1 (propiedad de Novelli), F2 (de Terrones Godoy) y F3, vinculada a la empresa City Esports, fundada por Terrones Godoy junto al influencer y actor Julián Serrano. "En esa cuenta se detectaron fondos provenientes de la estafa, incluyendo una acreditación cercana a 1 millón de dólares el mismo día en que Novelli abrió dos cajas de seguridad en el Banco Galicia", afirmó en un comunicado de pensa, el dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, quien es abogado querellante en la causa.

image

Según consta en la investigación del Ministerio Público Fiscal, la empresa City Esports sería una "empresa argentina dedicada a actividades de gamming, NFT y blockchain, desde al menos julio de 2021", fecha desde la que se encuentra unida a la plataforma X.

En el perfil de la cuenta, figura el usuario @JulianSerrano01, como uno de los propietarios, y el usuario @KmanuS88, que pertenece a Terrones Godoy, Otro de los movimientos más relevantes ocurrió el 4 de febrero de 2025, con ingresos desde el exchange BITGET. Esa misma jornada, Novelli abrió dos cajas de seguridad en el Banco de Galicia y Buenos Aires SAU, cuyo contenido retiró el 17 de febrero, primer día hábil posterior al debut de $LIBRA.

image

La causa, iniciada en febrero de este año, busca establecer cómo y en qué contexto se creó y lanzó la criptomoneda, así como el rol que habrían tenido los involucrados en hechos que podrían tipificarse como estafa, tráfico de influencias, cohecho y abuso de autoridad.

Al respecto, Grabois expresó en sus redes sociales: “NOVEDADES EN LA ESTAFA $LIBRA. La Justicia encontró una parte del dinero (500 mil dólares) que Novelli y Terrones Godoy le robaron a nuestros representados y el resto de las víctimas. Lo ocultaron con la ayuda del youtuber Julián Serrano en cuentas blockchain. Todo indica que lo usaron para pagar coimas. Los hermanos Milei pronto presos”.

La respuesta de Julián Serrano

El youtuber Julián Serrano (31) desmintió tener vínculo alguno con el caso $LIBRA tras la acusación de Grabois. En un posteo en la red social X, Serrano sostuvo: “Frente a versiones difundidas en redes y medios, informo de manera categórica que no poseo, ni he poseído, vínculo alguno con el proyecto denominado ‘Libra’.

image

“Toda mención o insinuación que intente asociar mi persona con esa causa carece de sustento fáctico y jurídico. Se trata de afirmaciones falsas que no responden a la realidad de los hechos”, agregó.

Con información de A24

