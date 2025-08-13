Por ley, en San Juan quieren garantizar el acceso libre de público a diques y ríos

En la Legislatura de San Juan entra esta semana un proyecto del Partido Bloquista que propone ley para garantizar el acceso público a ríos y diques sanjuaninos. La iniciativa promete amplio debate ya que hace décadas que el perilago, en particular de Ullum, se maneja tercerizado con concesionarios privados.

El diputado bloquista Luis Rueda, junto con su par Federico Rizo, presentaron un proyecto de ley que busca garantizar en San Juan el acceso público, libre y gratuito a las riberas de ríos y diques de dominio público provincial, con fines recreativos, turísticos, sociales y ambientales.

La iniciativa, según explicó Rueda, parte del principio constitucional que establece que los bienes públicos deben estar disponibles para todos los habitantes. "Hoy, muchos sectores de riberas en San Juan, especialmente en diques como Ullum, Punta Negra y Cuesta del Viento, están restringidos por concesiones privadas, cerramientos o barreras físicas que impiden el acceso de la ciudadanía", explicó el legislador.

El proyecto "no afecta ni modifica las concesiones vigentes sobre riberas, diques o espejos de agua, sino que tiene como finalidad compatibilizar dichos derechos concesionarios con el derecho constitucional al acceso público y libre que se busca garantizar para toda la población. De esta manera, se procura un equilibrio entre el respeto a los títulos de propiedad y concesión y la tutela efectiva del uso común de los bienes de dominio público provincial", asegura el diputado.

El proyecto propone un procedimiento para habilitar accesos en zonas bloqueadas, mediante servidumbres o expropiaciones en casos justificados, e impone sanciones a quienes impidan el ingreso en zonas habilitadas. Además, obliga a señalizar los accesos y llevar un registro público de ellos.

Actualmente las concesiones las maneja la Dirección de Recursos Energéticos de San Juan. En Ullum es donde tradicionalmente operan clubes y emprendimientos privados que pagan un canon por sus actividades y cobran para ingresar a quienes quieran disfrutar de las bondades del agua del dique.

La norma que buscan aprobar los bloquistas está inspirada en experiencias similares de otras provincias, como Río Negro, Córdoba, Mendoza y Neuquén, que han desarrollado leyes para asegurar el acceso a riberas y costas públicas, equilibrando el derecho público de uso común con el respeto al dominio privado y a la protección ambiental.

El proyecto pasó para su estudio a las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales; Ambiente y Desarrollo Sostenible; y Turismo y Deporte.

Qué dice el proyecto