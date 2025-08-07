jueves 7 de agosto 2025

Video

Mirá el resultado de la apertura del descargador de fondo del Dique de Ullum

Tal como fue anunciado, la tarea se desarrolló a principios de esta semana con el fin de cuidar la estructura de la presa y mejorar la calidad del agua.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En imágenes, el resultado de la apertura del descargador de fondo del Dique de Ullum.

En imágenes, el resultado de la apertura del descargador de fondo del Dique de Ullum.

Con el fin de cuidar la estructura de la presa y mejorar la calidad de agua que se utiliza en San Juan, diversos organismos del Ministerio de Infraestructura se unieron para trabajar en la apertura del descargador de fondo del Dique de Ullum, por primera vez en un año. Tal como se había anunciado la tarea se desarrolló durante los pasados domingo y lunes. Ahora trascendieron las imágenes del momento justo en que fueron levantadas las compuertas.

Según aseguraron las autoridades, el operativo se desarrolló sin inconvenientes y dentro de los parámetros que habían sido previstos.

La acción fue realizada en conjunto por la Dirección de Recursos Energéticos, EPSE, Hidráulica y OSSE. Para su desarrollo, aguas abajo, en el río, se ubicó el personal de Hidráulica, encargado de manejar las compuertas para la descarga de agua al cauce. Por su parte, personal de la Policía, Bomberos y Defensa Civil desarrollaron un operativo para asegurar la zona y evitar cualquier tipo de accidentes debido a la bajada abrupta del agua y evitando que la gente común se acercara al río.

Finalmente, todo salió como estaba previsto y, aun cuando el resultado es esperable, la potencia de la salida del agua y su turbidez volvió a llamar la atención. Ese momento fue captado en video por los operadores.

La tarea fue descripta por las autoridades como exitosa y una maniobra de mantenimiento clave para la presa, con el fin de “extender la vida útil del embalse, sostener el sistema hídrico de la provincia y garantizar el acceso al agua en condiciones óptimas”.

