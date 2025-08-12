miércoles 13 de agosto 2025

Pronóstico

San Juan, entre nubes y clima templado: un miércoles ideal para estar al aire libre

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles será una jornada con temperaturas suaves y predominio de cielos cubiertos, una combinación perfecta para quienes planean actividades cotidianas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El climatólogo Germán Poblete ofreció los detalles sobre el avance de la ola polar en San Juan.

La mañana en San Juan amanecerá con el cielo mayormente nublado y temperaturas frescas, alrededor de 6 °C durante las primeras horas, bajo la influencia de vientos del sur que se anticipan moderados, entre 23 y 31 km/h, lo que aumentará la sensación de frío en el aire. A medida que avance el día, la temperatura máxima se ubicará cerca de los 14 °C, sin probabilidades de lluvia y con buena visibilidad.

Las condiciones predominantes serán cielos encapotados durante gran parte de la jornada, aunque hacia la tarde aparecerán momentos de parcialidad solar y cielos más despejados, favoreciendo la realización de actividades al aire libre .

En resumen, los sanjuaninos estarán frente a una jornada de invierno suave: mañanas frescas, sin precipitaciones y nubes dominantes que irán dejando paso a claros por la tarde. Aunque el frío estará presente, será un día adecuado para salir, con solo un abrigo ligero como recomendación principal.

Dejá tu comentario

