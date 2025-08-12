San Juan, entre nubes y clima templado: un miércoles ideal para estar al aire libre

La mañana en San Juan amanecerá con el cielo mayormente nublado y temperaturas frescas, alrededor de 6 °C durante las primeras horas, bajo la influencia de vientos del sur que se anticipan moderados, entre 23 y 31 km/h, lo que aumentará la sensación de frío en el aire. A medida que avance el día, la temperatura máxima se ubicará cerca de los 14 °C, sin probabilidades de lluvia y con buena visibilidad.