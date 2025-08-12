El que no corre, vuela: cayó una azafata por contrabando de joyas, celulares y más de 100 mil dólares

Una azafata de la empresa Aerolíneas Argentinas, de 64 años, fue detenida por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) bajo la acusación de intentar contrabandear productos de alta gama en el aeropuerto internacional de Ezeiza.

La imputada argumentó que viajaba rumbo a Miami por trabajo pero, en su equipaje, los agentes encontraron joyas de lujo -entre éstas artículos de oro valuados “en 47.000 dólares”-, teléfonos celulares de última generación y otros elementos en cantidades sospechosas, informaron este martes a crónica.com.ar fuentes de la fuerza.

Lo que expuso el presunto accionar irregular de la azafata fue el escáner de equipaje, por el que pasan todas las valijas de los pasajeros y de la tripulación con el fin de evitar que se trasladen productos de manera prohibida.

Los voceros detallaron que ocurrió “realizándose los controles rutinarios en el puesto de control de preembarque en el aeropuerto de Ezeiza”, durante “la inspección de rayos X efectuadas sobre equipajes de mano perteneciente a una tripulante del vuelo AR1304”.

Los agentes detectaron cuatro relojes marca Rolex, un anillo de oro, un prendedor del mismo tipo de metal, un brazalete, dos cadenas, un par de aros dorados y ocho monedas de oro, entre otros productos valiosos.

Debido a ese hallazgo, se convocó a testigos y se trasladó a la mujer de 64 años para labrar las actuaciones correspondientes, mientras el vuelo sufrió una demora.

Del registro del equipaje de la bodega del avión, se obtuvo como resultado que la azafata transportaba diez teléfonos celulares marca Apple, ante lo que adujo que los transportaba para ser arreglados en el exterior.

El control en Ezeiza derivó en un allanamiento

Tras el impactante hallazgo en el aeropuerto de Ezeiza, la PSA concretó un allanamiento en la vivienda de la azafata, situada en el barrio porteño de Villa Luro, tras una orden al respecto del juez Diego Alejandro Amarante. En ese lugar fueron confiscados billetes en moneda extranjera: 93.920 dólares y 15.730 euros.

La causa fue caratulada como tentativa de contrabando y quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5.

FUENTE: Crónica