domingo 17 de agosto 2025

A tener en cuenta

Cómo es el entrenamiento de los guardavidas que rescatan personas en los diques de San Juan

Tras un rescate reciente en el Dique Punta Negra, se puso en foco la formación de los guardavidas en San Juan. Su preparación incluye un año de capacitación, materias teóricas y científicas, prácticas exigentes y protocolos de acción diseñados para responder con eficacia ante emergencias.

Por Ana Paula Gremoliche
WhatsApp Image 2025-08-15 at 3.06.47 AM

Tras el impresionante rescate de tres turistas bonaerenses en el Dique Punta Negra, surgió una pregunta clave: ¿cómo se preparan los guardavidas que actúan en los espejos de agua de San Juan? Tiempo de San Juan consultó a la Secretaría de Deportes de la provincia para conocer en detalle cómo se forman estos profesionales, qué protocolos deben seguir y qué entrenamientos realizan para actuar de manera eficaz ante emergencias.

Según explicó Eduardo Cerimedo, subsecretario de Alto Rendimiento, el curso inicial para ser guardavidas, dictado por el Estado provincial, se extiende durante el equivalente a un ciclo lectivo. A lo largo de esa formación se abordan tanto materias físicas como contenidos teóricos vinculados a las ciencias naturales. A las tradicionales clases de natación y entrenamiento corporal, se han sumado materias como fisiología, con el objetivo de que los futuros guardavidas comprendan el funcionamiento del cuerpo humano y puedan intervenir con conocimiento en situaciones críticas.

Uno de los aspectos centrales de la preparación es la práctica. Todos los años, los guardavidas deben rendir una reválida obligatoria, que consiste en la simulación de un rescate. Estas prácticas buscan poner en juego lo aprendido en la teoría, y suelen realizarse en condiciones adversas, ya que es precisamente en esos contextos donde suelen surgir las emergencias reales. La premisa que guía estas actividades es que la reacción ante una situación de riesgo debe ser consciente, rápida y segura.

En paralelo, los guardavidas de la provincia deben cumplir con un protocolo específico para estar listos ante cualquier intervención. Este protocolo incluye medidas de previsión como tener los vehículos abastecidos con combustible y correctamente ubicados para facilitar una salida inmediata ante un llamado de auxilio. También contempla la organización del equipo y la coordinación con otras áreas, como salud y seguridad.

Actualmente, San Juan cuenta con una planta estable de 70 guardavidas, que se amplía a 120 durante la temporada alta. Todos están asignados a los principales diques y espejos de agua de la provincia, como Punta Negra, Ullum y Cuesta del Viento. El reciente rescate en Punta Negra, en el que se salvó a una madre y sus dos hijos que navegaban en kayak, fue un ejemplo concreto de la efectividad de este sistema de formación y respuesta.

El operativo se activó luego de que uno de los jóvenes lograra llegar a la orilla y alertar a las autoridades. La mujer, que no pudo volver a su embarcación tras caer al agua, comenzó a mostrar síntomas de hipotermia antes de ser rescatada por el equipo. La intervención duró cerca de 40 minutos y fue destacada por su rapidez y eficacia.

Temas
