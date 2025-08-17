domingo 17 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Impactante

Cumpleaños violento en Rivadavia: uno de los "Bicho" Villareal sufrió una paliza después de darle un sillazo a un menor

El impactante episodio ocurrió en la mañana de este sábado. La policía tuvo que intervenir para calmar los ánimos. No hay detenidos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Víctor Emanuel Villarreal, alias “Bicho”.

Víctor Emanuel Villarreal, alias “Bicho”.

Este sábado por la mañana ocurrió un violento episodio en un barrio de Rivadavia y uno de los involucrados fue un miembro de la famosa familia de los “Bicho” Villarreal, precisamente, se trata de Víctor Emanuel Villarreal.

Lee además
en chimbas, lo interceptaron por conducir un auto de manera peligrosa y termino detenido por llevar un arma
Operativo

En Chimbas, lo interceptaron por conducir un auto de manera peligrosa y terminó detenido por llevar un arma
cayo en el barrio la estacion un profugo que hace 10 meses no volvio de una salida transitoria
Rawson

Cayó en el Barrio La Estación un prófugo que hace 10 meses no volvió de una salida transitoria

Fuentes judiciales manifestaron que todo ocurrió mientras se festejaba un cumpleaños. Por razones que todavía se desconocen, el “Bicho” Villareal le dio un sillazo a un menor y le provocó diferentes heridas. Por esta brutal agresión, el entorno del menor reaccionó y le propinaron una golpiza al “Bicho”, que según fuentes allegadas terminó con muchas lesiones en su cara.

En el lugar tuvo que actual personal policial de comisaría 38va, como así también las actuaciones llegaron a la UFI Genérica.

Fuentes judiciales manifestaron que no hay personas aprehendidas sobre este hecho, sino que ahora se está investigando para confirmar que grado de responsabilidad tuvo cada uno, como así también determinar que lesiones tuvo cada uno de los protagonistas.

La familia Villarreal es muy conocida en San Juan, principalmente, los hermanos que en el ambiente los conocen como los “Bichos”. Todos tienen diferentes antecedentes penales por hechos muy violentos.

Temas
Seguí leyendo

Robó una cata en La Bebida, huyó y los dos terminaron tras las rejas

Un conocido ladrón fue atrapado robando en Caucete

Beba fallecida en Santa Lucía: que pasó minutos antes de la tragedia

En Rivadavia: acusan de robarle los datos de la tarjeta a un amigo para comprarse una bici

Terrible tragedia en Santa Lucía: murió una beba de 1 año tras caer a un canal

Intentó sobornar a policías con ladrillones en Santa Lucía

Detienen a un hombre por robar un reflector en una escuela de Rawson

Intentó robar dos bicicletas en barrio La Huella y lo detuvo la Policía

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
en chimbas, lo interceptaron por conducir un auto de manera peligrosa y termino detenido por llevar un arma
Operativo

En Chimbas, lo interceptaron por conducir un auto de manera peligrosa y terminó detenido por llevar un arma

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Beba fallecida en Santa Lucía: que pasó minutos antes de la tragedia
Triste noticia

Beba fallecida en Santa Lucía: que pasó minutos antes de la tragedia

Terrible tragedia en Santa Lucía: murió una beba de 1 año tras caer a un canal
UFI Delitos Especiales

Terrible tragedia en Santa Lucía: murió una beba de 1 año tras caer a un canal

En Rivadavia: acusan de robarle los datos de la tarjeta a un amigo para comprarse una bici
Que un amigo es una luz...

En Rivadavia: acusan de robarle los datos de la tarjeta a un amigo para comprarse una bici

Detienen a un sujeto por vender milanesas hechas con papel higiénico
Qué chanta

Detienen a un sujeto por vender milanesas hechas con papel higiénico

Agustín Homedes, uno de los encargados de la expedición. Fotos: Leandro Porcel. video
Video

Conocé por dentro la nave espacial que aterrizó en el corazón de Rawson

Te Puede Interesar

Casi oficial: Fabián Martín y Laura Palma encabezan la lista del orreguismo
Definición

Casi oficial: Fabián Martín y Laura Palma encabezan la lista del orreguismo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cómo es vivir al lado de un cementerio: convivir con el dolor ajeno, olores y tumbas como paisaje video
Convivencias forzadas

Cómo es vivir al lado de un cementerio: convivir con el dolor ajeno, olores y tumbas como paisaje

Cristian Andino, candidato: encabezará la lista del peronismo para las legislativas y resta conocer qué hara Gioja
Elecciones 2025

Cristian Andino, candidato: encabezará la lista del peronismo para las legislativas y resta conocer qué hara Gioja

Víctor Emanuel Villarreal, alias “Bicho”.
Impactante

Cumpleaños violento en Rivadavia: uno de los "Bicho" Villareal sufrió una paliza después de darle un sillazo a un menor

Los niños y niñas de San Juan dicen lo que piensan: jugamos con refranes video
Tiempo Pregunta

Los niños y niñas de San Juan dicen lo que piensan: jugamos con refranes