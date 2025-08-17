Cumpleaños violento en Rivadavia: uno de los "Bicho" Villareal sufrió una paliza después de darle un sillazo a un menor

Este sábado por la mañana ocurrió un violento episodio en un barrio de Rivadavia y uno de los involucrados fue un miembro de la famosa familia de los “Bicho” Villarreal, precisamente, se trata de Víctor Emanuel Villarreal.

Rawson Cayó en el Barrio La Estación un prófugo que hace 10 meses no volvió de una salida transitoria

Operativo En Chimbas, lo interceptaron por conducir un auto de manera peligrosa y terminó detenido por llevar un arma

Fuentes judiciales manifestaron que todo ocurrió mientras se festejaba un cumpleaños. Por razones que todavía se desconocen, el “Bicho” Villareal le dio un sillazo a un menor y le provocó diferentes heridas. Por esta brutal agresión, el entorno del menor reaccionó y le propinaron una golpiza al “Bicho”, que según fuentes allegadas terminó con muchas lesiones en su cara.

En el lugar tuvo que actual personal policial de comisaría 38va, como así también las actuaciones llegaron a la UFI Genérica.

Fuentes judiciales manifestaron que no hay personas aprehendidas sobre este hecho, sino que ahora se está investigando para confirmar que grado de responsabilidad tuvo cada uno, como así también determinar que lesiones tuvo cada uno de los protagonistas.

La familia Villarreal es muy conocida en San Juan, principalmente, los hermanos que en el ambiente los conocen como los “Bichos”. Todos tienen diferentes antecedentes penales por hechos muy violentos.