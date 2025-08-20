Brutal batalla entre hinchas de Independiente y la U de Chile dejó heridos y el partido suspendido

Lo que debía ser una fiesta del fútbol en los octavos de final de la Copa Sudamericana terminó en una verdadera batalla campal en el estadio Libertadores de América. El duelo entre Independiente y Universidad de Chile se convirtió en un caos cuando un grupo de hinchas visitantes, ubicados en la tribuna Pavoni Alta, desató un violento ataque contra los locales.

Torneo Local Marquesado goleó en su casa y se prende en la pelea del futbol sanjuanino

Copa Libertadores Estudiantes empató con Cerro Porteño y clasificó a cuartos: el sanjuanino Pérez estuvo en el banco

El detonante fue el robo de una bandera de Independiente, lo que generó la reacción inmediata de la barra brava del Rojo. Desde allí, la situación se descontroló: los seguidores chilenos arrancaron butacas, las prendieron fuego y las arrojaron, junto a bombas de estruendo y botellas, contra los simpatizantes que estaban en la parte baja.

La voz del estadio intentó calmar la situación ordenando el desalojo de la parcialidad visitante, pero los fanáticos de la U se resistieron. Incluso, irrumpieron en un cuarto de limpieza del estadio y comenzaron a lanzar distintos objetos hacia la tribuna local. Varios hinchas de Independiente sufrieron heridas de gravedad y debieron abandonar la zona.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TTendenciaX/status/1958358291353854205&partner=&hide_thread=false "Vacío":

Porque un hincha chileno se tiró al vacío durante los incidentes en el partido entre Independiente vs U. de Chile.pic.twitter.com/7O4NV2kWXL — Tendencias (@TTendenciaX) August 21, 2025

La policía, limitada por una orden de Conmebol que restringía su accionar en ese sector, no intervino en un primer momento. El operativo quedó en manos de un puñado de agentes de seguridad privada que se vieron desbordados.

El partido se interrumpió en dos oportunidades durante el segundo tiempo y, tras 20 minutos de incertidumbre, fue suspendido. Mientras tanto, la Conmebol reunió de urgencia a su comité de crisis en Avellaneda para definir los pasos a seguir.

https://x.com/FanaticosGMV/status/1958354635317486022/video/1

La violencia escaló aún más cuando la barra de Independiente ingresó a la tribuna visitante en busca de represalias. Hubo golpes brutales, apuñalamientos y escenas de desesperación que terminaron con varios heridos trasladados al hospital Fiorito. Uno de los hinchas chilenos, acorralado, cayó desde la segunda bandeja de la tribuna Pavoni y debió ser asistido de urgencia.

El saldo fue un espectáculo manchado por la violencia y la incertidumbre sobre el futuro del encuentro, en una noche que quedará marcada como uno de los episodios más graves de los últimos tiempos en el fútbol sudamericano.