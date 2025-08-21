Liga Universitaria: la A y la B tienen nuevos punteros, mientras que Newcauce sigue firme en el liderato de la C

La Liga Universitaria volvió a ser protagonista en El Palomar.

La edición 2025 de la Liga Universitaria continúa regalando emociones y alterando escenarios en cada una de sus tres categorías. Nuevamente las canchas del Complejo Deportivo El Palomar volvieron a llenarse de fútbol y de un puñado interesante de goles.

En la A desde el vamos hay que decir que hubo un cambio importante en la parte alta de la clasificación gracias a una serie de resultados que terminaron dándose. En resumen, San Birrence se convirtió en el nuevo líder gracias a la victoria por 3-1 que logró frente a Red Bull y también al empate que firmaron en dos goles Constructores y Otro Equipo, quienes ahora se vieron relegados a la segunda y tercera posición.

WhatsApp Image 2025-08-17 at 19.59.46

La goleada de la jornada tuvo como protagonista a Aston, quien le infligió un contundente 5-1 a C-Lesión.

Una categoría más abajo también se dio una modificación entre los que conversan por el título en la parte alta de la tabla. Jagermeister derrotó a La Máquina un ajustado 2-1 y lo dejó con liderato.

En tanto, Tuentifay y Minaster City fueron los conjuntos que mejor resultado a favor obtuvieron tras imponerse por 3-0 a Timba y Bonus Track, respectivamente.

WhatsApp Image 2025-08-17 at 19.59.45

La C es la única división que mantiene sin cambios al líder: Newcauce, que en esta fecha pasada terminó empatando 2 a 2 con Geología.

Decarte versus Nacional, que terminó 4-1 a favor del primero, fue el choque con mayor número de goles en la tercera categoría.

Este próximo fin de semana se disputará una nueva jornada, jugándose el sábado toda la A, el domingo toda la B y repartida en ambos días la C.