jueves 21 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Temporada 2025

Liga Universitaria: la A y la B tienen nuevos punteros, mientras que Newcauce sigue firme en el liderato de la C

San Birrence y Jagermeister aprovecharon sus victorias –y otros resultados- para ubicarse en la cima de sus respectivas categorías.

Por Jorge Balmaceda Bucci
La Liga Universitaria volvió a ser protagonista en El Palomar.

La Liga Universitaria volvió a ser protagonista en El Palomar.

La edición 2025 de la Liga Universitaria continúa regalando emociones y alterando escenarios en cada una de sus tres categorías. Nuevamente las canchas del Complejo Deportivo El Palomar volvieron a llenarse de fútbol y de un puñado interesante de goles.

Lee además
La Liga Universitaria volverá a disfrutar de una jornada en El Palomar este fin de semana.
Temporada 2025

Liga Universitaria: el duelo entre líderes de la A se roba el protagonismo en El Palomar
Venta de entradas de San Martín-Gimnasia. 
Atención hinchas

San Martín lanzó la venta de entradas para el partido con Gimnasia de La Plata: los precios

En la A desde el vamos hay que decir que hubo un cambio importante en la parte alta de la clasificación gracias a una serie de resultados que terminaron dándose. En resumen, San Birrence se convirtió en el nuevo líder gracias a la victoria por 3-1 que logró frente a Red Bull y también al empate que firmaron en dos goles Constructores y Otro Equipo, quienes ahora se vieron relegados a la segunda y tercera posición.

WhatsApp Image 2025-08-17 at 19.59.46

La goleada de la jornada tuvo como protagonista a Aston, quien le infligió un contundente 5-1 a C-Lesión.

Una categoría más abajo también se dio una modificación entre los que conversan por el título en la parte alta de la tabla. Jagermeister derrotó a La Máquina un ajustado 2-1 y lo dejó con liderato.

En tanto, Tuentifay y Minaster City fueron los conjuntos que mejor resultado a favor obtuvieron tras imponerse por 3-0 a Timba y Bonus Track, respectivamente.

WhatsApp Image 2025-08-17 at 19.59.45

La C es la única división que mantiene sin cambios al líder: Newcauce, que en esta fecha pasada terminó empatando 2 a 2 con Geología.

Decarte versus Nacional, que terminó 4-1 a favor del primero, fue el choque con mayor número de goles en la tercera categoría.

Este próximo fin de semana se disputará una nueva jornada, jugándose el sábado toda la A, el domingo toda la B y repartida en ambos días la C.

Temas
Seguí leyendo

La Conmebol analiza eliminar a Independiente y la U de Chile de la Copa Sudamericana

La Reserva de San Martín recibe a Gimnasia en el Predio Emmanuel Mas

Fanáticos de la Universidad de Chile convocaron a una protesta ante la embajada de Argentina en Santiago

El sanjuanino Guidi, la carta dorada de la Selección para avanzar a la semi de los Panamericanos

El sanjuanino Brian Bordón es subcampeón de América del básquet adaptado

River se juega su pasaje a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Gianni Infantino pidió "sanciones ejemplificadoras" tras los incidentes en Independiente vs Universidad de Chile

Un herido grave y 18 chilenos afectados: el saldo de los salvajes incidentes en Independiente-U de Chile

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El grave hecho de violencia ocurrido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y la U. de Chile dejó 10 heridos y más de 300 detenidos.
En Avellaneda

La batalla campal entre hinchas de Independiente y la U. de Chile dejó 10 heridos y 300 detenidos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Otra vez el cirujano Pelaez: ahora detenido con la policía influencer por disturbios
Incorregible

Otra vez el cirujano Pelaez: ahora detenido con la policía influencer por disturbios

El comerciante Santiago Ariza, el denunciado.
Arreglo judicial

Un pocitano vendió la llave de un negocio que no tenía habilitación, se quedó con la plata y lo obligaron a devolverla

El viento Zonda será protagonista en San Juan este jueves.
Para tener en cuenta

Alerta amarilla por viento Zonda: a qué hora se espera que llegue al Gran San Juan

Crimen del jubilado Mario Alday: el detenido es drogadicto y limpiavidrios de una esquina céntrica, ¿dónde lo atraparon?
Lo último

Crimen del jubilado Mario Alday: el detenido es drogadicto y limpiavidrios de una esquina céntrica, ¿dónde lo atraparon?

Un niño sanjuanino quedó en coma inducido tras tragarse una pila en la escuela
Internado

Un niño sanjuanino quedó en coma inducido tras tragarse una pila en la escuela

Te Puede Interesar

Capturaron a un prófugo en Santa Lucía: evadió a la Justicia en junio y tenía una condena por homicidio
Barrio Santo Tomás

Capturaron a un prófugo en Santa Lucía: evadió a la Justicia en junio y tenía una condena por homicidio

Por Redacción Tiempo de San Juan
Chacareros sanjuaninos, en crisis: alertan que por la baja de consumo habrá menos producción en el verano
Preocupante

Chacareros sanjuaninos, en crisis: alertan que por la baja de consumo habrá menos producción en el verano

Nación ya traspasó a San Juan dos barrios de Casa Activa, ¿qué pasa con los de Procrear en zona top?
Obras

Nación ya traspasó a San Juan dos barrios de Casa Activa, ¿qué pasa con los de Procrear en zona top?

Cuatro de cada diez sanjuaninos que se atienen en el Instituto Odontológico tienen obra social
Migración de pacientes

Cuatro de cada diez sanjuaninos que se atienen en el Instituto Odontológico tienen obra social

Video: así llegó el viento Zonda al Norte sanjuanino
Inclemencias climáticas

Video: así llegó el viento Zonda al Norte sanjuanino