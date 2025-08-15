viernes 15 de agosto 2025

Temporada 2025

Liga Universitaria: el duelo entre líderes de la A se roba el protagonismo en El Palomar

El encuentro entre Constructores y Otro Equipo se disputará el domingo 17 de agosto. En la B las emociones también están a flor de piel

Por Jorge Balmaceda Bucci
La Liga Universitaria volverá a disfrutar de una jornada en El Palomar este fin de semana.

La temporada 2025 de la Liga Universitaria sigue regalando momentos muy emocionantes y un puñado interesante de goles cada fin de semana en las canchas del Complejo Deportivo El Palomar.

Regional Cuyano

Universitario busca un triunfo clave en el Top 8

En la categoría A hay que destacar el trabajo que vienen realizando Constructores y Otro Equipo, quienes comparten en liderato de la división. El primero saldó con victoria su encuentro frente a Calise por un cómodo 5-1, mientras que su compañero en la cima de la tabla venció por 3-1 a La Granjah. Este domingo se medirán ambos conjuntos en un partido que se robará toda la atención de la jornada.

Por su parte, San Birrence, que derrotó a Celtic por 1-0, podría tener la posibilidad de acceder a la punta de la clasificación. Para eso tendría que ganarle a Red Bull y esperar que los líderes empaten.

En la parte baja siguen buscando una salida Aston, Red Bull y C-Lesión. Saben que tienen que revertir su situación cuando antes para no acelerar sus opciones de descenso. En un peor cuadro está Brujas debido a que lleva varios encuentros sin presentarse.

En la división de plata es La Máquina el conjunto que mejor desempeño viene teniendo. En el pasado fin de semana tuvo que exigirse a fondo para vencer a Eclipse por 2-1 y conservar de esta manera la parte alta de la clasificación.

Los que no le pierden pisada son los jugadores de Jagermeister, quienes marchan segundo a dos puntos del líder tras vencer por 1-0 a Tuentifay. Un escalón más abajo está Mavericks, que la pasada fecha tuvo que conformarse con un empate a uno con Minaster.

Al Costado, Timba y el propio Tuentifay son los que se encuentran en la parte baja de la tabla y también deberían reaccionar para no llegar a la etapa final comprometiendo su presencia en la categoría.

