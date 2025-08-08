viernes 8 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Temporada 2025

Liga Universitaria: Constructores saltó al liderato de la A, mientras que en la B y C todo sigue igual

La goleada de la fecha en El Palomar tuvo lugar en la división de bronce, donde Newcauce venció a Tercer Tiempo por un contundente 10-0

Por Jorge Balmaceda Bucci
La Liga Universitaria sigue repartiendo goles y emociones en El Palomar.

La Liga Universitaria sigue repartiendo goles y emociones en El Palomar.

La Liga Universitaria retomó la normalidad el fin de semana pasado con la disputa de la 7ª fecha de sus tres categorías en las canchas de fútbol y rugby del Complejo Deportivo El Palomar.

Lee además
La Liga Universitaria vuelve a robarse el protagonismo en El Palomar.
Temporada 2025

Liga Universitaria: la A vuelve a la cancha, mientras que la B y la C siguen llenas de goles y emociones
una patada a la timidez: el salto de pia montigel en taekwondo video
almateur

Una patada a la timidez: el salto de Pía Montigel en taekwondo

Después de haber sufrido un parate por fríos intensos y vacaciones de invierno, la pelota volvió a ser protagonista en encuentros con muchas emociones y una más que interesante cantidad de goles en su conjunto.

WhatsApp Image 2025-08-02 at 17.47.20

En la A fue Constructores el que salió mejor parado ya que se saltó a la cima de la clasificación, gracias a su victoria frente a Brujas (2-0) y el empate sin goles entre Otro Equipo y PES United.

En el otro partido destacado de la jornada, San Birrence, actual campeón, se impuso a Natania por 2-1.

En la división de plata, no hubo grandes cambios en cuanto a la parte alta se refiere. La Máquina se empleó a fondo para vencer a Bonus Track por 1-0 y mantuvo su puesto de privilegio. Jagermeister y Eclipse completan el podio de la categoría.

WhatsApp Image 2025-08-02 at 17.47.18

Por su parte, en la C Newcauce se reafirmó como un firme candidato a pelear por el ascenso al derrotar por un inapelable 10-0 a Tercer Tiempo. Tablada e Inter, que también saldaron con victorias sus enfrentamientos con Academia y Descarte, respectivamente, se ubican en la segunda y tercera posición.

Este próximo fin se celebrará la 8ª fecha. La A se disputará íntegramte el sábado, la B el domingo y la C entre ambos días.

Temas
Seguí leyendo

Escándalo y piñas en la Liga Jachallera: casi una docena de jugadores suspendidos y un colaborador sancionado por 4 meses

Con 34 equipos y más de 600 jugadores de todo el país, inauguraron el Torneo Nacional de Mamis Hockey

Bomba: Rojo se aleja de Estudiantes y se acerca a otro grande del fútbol argentino

La noche soñada de los sanjuaninos Pérez y Ladstatter en Primera: uno gritó gol y el otro fue figura

Se canceló la gira de la Selección Argentina por China: los nuevos rivales y sedes

Estudiantes venció a la Lepra mendocina, y manda en su grupo

San Lorenzo le ganó a Vélez, y es líder de su grupo

Final de la Copa País: precio de las entradas y los accesos que tendrá cada liga en el Bicentenario

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la noche sonada de los sanjuaninos perez y ladstatter en primera: uno grito gol y el otro fue figura
Talento de exportación

La noche soñada de los sanjuaninos Pérez y Ladstatter en Primera: uno gritó gol y el otro fue figura

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

En imágenes, el resultado de la apertura del descargador de fondo del Dique de Ullum.
Video

Mirá el resultado de la apertura del descargador de fondo del Dique de Ullum

Quién es el ex marino que hizo la amenaza de bomba por el show de Lali
Prisión domiciliaria

Quién es el ex marino que hizo la amenaza de bomba por el show de Lali

El auto que desapareció y apareció desarmado.
Estafa

Un mecánico sanjuanino y un revendedor quedaron acusados de desarmar un auto y venderlo por partes

Imagen ilustrativa.
Curiosidad

¿Desapareció? Cuál es el nombre que no se registra oficialmente desde hace más de 70 años en San Juan

La trastienda del retorno de Cabello a la sede del PJ: la llamada de Gioja, el cambio de vuelo y el juego de candidaturas
Peronismo

La trastienda del retorno de Cabello a la sede del PJ: la llamada de Gioja, el cambio de vuelo y el juego de candidaturas

Te Puede Interesar

Vicuña es el proyecto de Lundin y BHP para su sociedad en los yacimientos Josemaría y Filo del Sol. 
Tratado Binacional minero

La jugada de un gigante minero para poder contratar chilenos para un proyecto de cobre sanjuanino

Por Elizabeth Pérez
Imagen ilustrativa
Investigación

Hallaron un feto en avanzado estado de gestación en la planta recicladora de Valle Fértil

Multa millonaria y 100 horas de trabajo comunitario para el empresario sanjuanino del polémico show de Q´Lokura
Castigo

Multa millonaria y 100 horas de trabajo comunitario para el empresario sanjuanino del polémico show de Q´Lokura

Se vienen dos remates en San Juan: 16 movilidades, con base libre y otras desde $150.000
Oportunidad

Se vienen dos remates en San Juan: 16 movilidades, con base libre y otras desde $150.000

La Cámara Vitivinícola que agrupa a bodegas trasladistas locales se sumó a los rechazos de Nación, Mendoza y San Juan del aumento del 45% a los aportes dispuesto por COVIAR.
Bodegas

Tensión en casa: un alto directivo de COVIAR rechaza el aumento y se suma a la ola de críticas