Liga Universitaria: Constructores saltó al liderato de la A, mientras que en la B y C todo sigue igual

La Liga Universitaria retomó la normalidad el fin de semana pasado con la disputa de la 7ª fecha de sus tres categorías en las canchas de fútbol y rugby del Complejo Deportivo El Palomar.
La goleada de la fecha en El Palomar tuvo lugar en la división de bronce, donde Newcauce venció a Tercer Tiempo por un contundente 10-0
Después de haber sufrido un parate por fríos intensos y vacaciones de invierno, la pelota volvió a ser protagonista en encuentros con muchas emociones y una más que interesante cantidad de goles en su conjunto.
En la A fue Constructores el que salió mejor parado ya que se saltó a la cima de la clasificación, gracias a su victoria frente a Brujas (2-0) y el empate sin goles entre Otro Equipo y PES United.
En el otro partido destacado de la jornada, San Birrence, actual campeón, se impuso a Natania por 2-1.
En la división de plata, no hubo grandes cambios en cuanto a la parte alta se refiere. La Máquina se empleó a fondo para vencer a Bonus Track por 1-0 y mantuvo su puesto de privilegio. Jagermeister y Eclipse completan el podio de la categoría.
Por su parte, en la C Newcauce se reafirmó como un firme candidato a pelear por el ascenso al derrotar por un inapelable 10-0 a Tercer Tiempo. Tablada e Inter, que también saldaron con victorias sus enfrentamientos con Academia y Descarte, respectivamente, se ubican en la segunda y tercera posición.
Este próximo fin se celebrará la 8ª fecha. La A se disputará íntegramte el sábado, la B el domingo y la C entre ambos días.