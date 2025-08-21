jueves 21 de agosto 2025

Derrota

Godoy Cruz quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras caer ante Atlético Mineiro

El Tomba perdió 1-0 en Mendoza, quedó eliminado en los octavos de final y sigue sin victorias desde la llegada de Walter Ribonetto. El VAR anuló un polémico penal que pudo cambiar la historia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-21 at 9.38.57 PM

Godoy Cruz no pudo en casa y se despidió de la Copa Sudamericana 2025. El equipo mendocino perdió 1-0 frente a Atlético Mineiro en el estadio Feliciano Gambarte, en el marco de la vuelta de los octavos de final, y cerró su participación en el certamen continental.

El único gol de la noche lo convirtió Nataniel, quien selló el triunfo del “Galo” y le permitió acceder a los cuartos de final, instancia en la que se enfrentará a Bolívar. El partido estuvo atravesado por la polémica: en el inicio del segundo tiempo, el “Tomba” tuvo un penal a favor que fue anulado tras la revisión del VAR, lo que generó fuertes reclamos de jugadores y cuerpo técnico.

Con esta derrota, el conjunto dirigido por Walter Ribonetto sigue sin poder ganar desde la llegada del nuevo entrenador y ahora deberá enfocarse en el torneo local, mientras Atlético Mineiro continúa su camino en busca del título continental.

