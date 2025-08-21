viernes 22 de agosto 2025

Copa Libertadores

Por penales, River venció a Libertad y se metió en cuartos de la Libertadores

River volvió a empatar con Libertad de Paraguay, esta vez de local. Con un global de 1 a 1, definió por penales y avanzó a cuartos de final del torneo más importante del continente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Y se rompió la racha. Tras ocho series de penales con derrota, el Millonario se reconcilió con los tiros desde los doce pasos y se llevó una compleja serie ante Libertad por 3-1 tras empatar 1-1 en 180 minutos de la eliminatoria. El equipo de Marcelo Gallardo debió rearmarse a partir de la expulsión de Giuliano Galoppo en la segunda parte y sufrió para estirar la definición a la tanda. El gol de River fue convertido por Driussi.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SpiderCarp23/status/1958695982553534870&partner=&hide_thread=false

Franco Armani fue el héroe de la noche con su atajada clave para desviar el último tiro de Marcelo Fernández y decretó la clasificación de la Banda a los cuartos de final de la Copa Libertadores, instancia en la espera Palmeiras, que igualó sin goles contra Universitario después de golear 4-0 en Perú. El cruce de ida contra el Verdao se jugará en el Estadio Monumental en la semana del miércoles 17 de octubre y, una semana más tarde, tendrá lugar la revancha en el Allianz Parque de Brasil.

Embed - RIVER 1 (3) LIBERTAD 1 (1) - DEFINICIÓN POR PENALES COMPLETA - LIBERTADORES 2025

Ahora, los dirigidos por el Muñeco se deberán enfocar en el Torneo Clausura, en el que se enfrentarán este lunes a partir de las 21:15 (hora argentina) a Lanús en La Fortaleza.

