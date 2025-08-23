San Martín ultima detalles en su casa mientras espera a Gimnasia

El verdinegro está listo para salir a la cancha y quedarse con una victoria que vendría bien tanto al equipo como a los hinchas. Esta vez, en su propia casa en el Pueblo Viejo recibirá a Gimnasia por la sexta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025.

Torneo Proyección ¡Teléfono, Pipi! Santi Barrera volvió a convertir en la Reserva y le dio el triunfo a San Martín vs Gimnasia

Atención hinchas San Martín lanzó la venta de entradas para el partido con Gimnasia de La Plata: los precios

El santo sanjuanino viene de rescatar un punto en Córdoba pero sigue muy complicado en ambas tablas, mientras que el Lobo busca un triunfo que lo acomode más arriba en la zona.

Por su parte, Gimnasia, que acumulaba tres partidos invicto, en la última jornada cayó 2-1 ante Lanús en El Bosque. En busca de la recuperación en San Juan, la buena noticia para el cuerpo técnico es que Pedro Silva Torrejón volvió a trabajar a la par de sus compañeros y volvería al once titular. Sin embargo, quien sufrió una lesión muscular es Norberto Briasco y será baja para visitar al equipo de Leandro Romagnoli. Por otro lado, Ivo Mammini dejó Gimnasia y jugará en el AIK de Suecia.

El arbitro del encuentro será Fernando Espinoza.

Para aquellos fanáticos que no puedan llegar hasta la cancha en Concepción, podrían disfrutar de la transmisión en vivo desde las 20 horas por ESPN Premium.