sábado 23 de agosto 2025

En el Hilario Sánchez

San Martín ultima detalles en su casa mientras espera a Gimnasia

El partido comenzará a las 20 horas en el Hilario Sánchez, por la sexta fecha de la Zona B del Torneo Clausura. San Martín buscará quedarse con la victoria de local.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen de archivo

El verdinegro está listo para salir a la cancha y quedarse con una victoria que vendría bien tanto al equipo como a los hinchas. Esta vez, en su propia casa en el Pueblo Viejo recibirá a Gimnasia por la sexta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025.

El santo sanjuanino viene de rescatar un punto en Córdoba pero sigue muy complicado en ambas tablas, mientras que el Lobo busca un triunfo que lo acomode más arriba en la zona.

Por su parte, Gimnasia, que acumulaba tres partidos invicto, en la última jornada cayó 2-1 ante Lanús en El Bosque. En busca de la recuperación en San Juan, la buena noticia para el cuerpo técnico es que Pedro Silva Torrejón volvió a trabajar a la par de sus compañeros y volvería al once titular. Sin embargo, quien sufrió una lesión muscular es Norberto Briasco y será baja para visitar al equipo de Leandro Romagnoli. Por otro lado, Ivo Mammini dejó Gimnasia y jugará en el AIK de Suecia.

El arbitro del encuentro será Fernando Espinoza.

Para aquellos fanáticos que no puedan llegar hasta la cancha en Concepción, podrían disfrutar de la transmisión en vivo desde las 20 horas por ESPN Premium.

