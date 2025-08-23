¡La esperanza no se apaga!: San Martín y un triunfazo clave en Concepción

San Martín se sacó la mufa y volvió a sonreír en Concepción . El Verdinegro derrotó 1-0 a Gimnasia y Esgrima de La Plata en el Estadio Hilario Sánchez , en un duelo clave por la permanencia que se disputó por la sexta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025 . El gol lo convirtió Iacobellis , de penal, tras una revisión del VAR que determinó mano de Gastón Suso .

Triunfo ante El Lobo Iacobellis encendió la ilusión y Borgogno la sostuvo: el uno por uno del Verdinegro

Después de un mes sin victorias (la última había sido ante Riestra), el equipo de Romagnoli cumplió: sufrió, aguantó y ganó. El tanto llegó en el primer tiempo y, aunque Gimnasia no se cayó tras el golpe, el equipo sanjuanino resistió los embates gracias a un seguro Borgogno , que volvió a ser figura como en todo el campeonato.

El Verdinegro, que sigue último en la tabla de los promedios, necesita sumar más de 21 puntos para no depender de nadie en su lucha por quedarse en Primera. El triunfo frente a un rival directo como el Lobo era imprescindible y mantiene encendida la ilusión.

Con esta victoria, San Martín llegó a 8 puntos y se ubica en el 7º lugar del Grupo B, en zona de clasificación, aunque con varios partidos aún por disputarse. El líder es River con 11 unidades, justamente el próximo rival del Verdinegro en el Monumental, donde se vendrá una parada brava frente al equipo de Gallardo.

La esperanza sigue viva en Concepción y la gente lo sabe. Pero el equipo no se rinde y mantiene encendida la llama de la permanencia.