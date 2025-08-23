sábado 23 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Torneo Clausura

¡La esperanza no se apaga!: San Martín y un triunfazo clave en Concepción

El Verdinegro se impuso 1-0 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, tras el tanto que marcó Iacobellis de penal. Se viene River y la lucha por la permanencia está al rojo vivo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-23 at 21.23.12 (1)
WhatsApp Image 2025-08-23 at 20.10.27
WhatsApp Image 2025-08-23 at 21.23.12
San Martín

San Martín

San Martín se sacó la mufa y volvió a sonreír en Concepción. El Verdinegro derrotó 1-0 a Gimnasia y Esgrima de La Plata en el Estadio Hilario Sánchez, en un duelo clave por la permanencia que se disputó por la sexta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025. El gol lo convirtió Iacobellis, de penal, tras una revisión del VAR que determinó mano de Gastón Suso.

Lee además
iacobellis encendio la ilusion y borgogno la sostuvo: el uno por uno del verdinegro
Triunfo ante El Lobo

Iacobellis encendió la ilusión y Borgogno la sostuvo: el uno por uno del Verdinegro
los pumas hicieron historia y derrotaron por primera vez a los all blacks en argentina
Gran victoria

Los Pumas hicieron historia y derrotaron por primera vez a los All Blacks en Argentina

Después de un mes sin victorias (la última había sido ante Riestra), el equipo de Romagnoli cumplió: sufrió, aguantó y ganó. El tanto llegó en el primer tiempo y, aunque Gimnasia no se cayó tras el golpe, el equipo sanjuanino resistió los embates gracias a un seguro Borgogno, que volvió a ser figura como en todo el campeonato.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "¡La esperanza no se apaga!: San Martín y un triunfazo clave en Concepción El Verdinegro se impuso 1-0 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, tras el tanto que marcó Iacobellis de penal. Se viene River y la lucha por la permanencia está al rojo vivo. El equipo sanjuanino necesita sumar más de 21 puntos para no depender de nadie en su lucha por quedarse en Primera. El triunfo frente a un rival directo como el Lobo era imprescindible y mantiene encendida la ilusión. Mano, revisión del VAR y gol de Iacobellis desde los doce pasos San Martín se sacó la mufa y volvió a sonreír en Concepción. El gol lo convirtió Iacobellis, de penal, tras una revisión del VAR que determinó mano de Gastón Suso. Más info en @tiempodesanjuan #sanmartin #futbolsanjuanino #torneoclausura"

El Verdinegro, que sigue último en la tabla de los promedios, necesita sumar más de 21 puntos para no depender de nadie en su lucha por quedarse en Primera. El triunfo frente a un rival directo como el Lobo era imprescindible y mantiene encendida la ilusión.

Con esta victoria, San Martín llegó a 8 puntos y se ubica en el 7º lugar del Grupo B, en zona de clasificación, aunque con varios partidos aún por disputarse. El líder es River con 11 unidades, justamente el próximo rival del Verdinegro en el Monumental, donde se vendrá una parada brava frente al equipo de Gallardo.

La esperanza sigue viva en Concepción y la gente lo sabe. Pero el equipo no se rinde y mantiene encendida la llama de la permanencia.

Seguí leyendo

Ángel Di María le dio la victoria a Rosario Central con un golazo y se quedó con el clásico ante Newell´s

Universitario ganó el clásico y se metió de lleno en la pelea por el Top 8 Oro

Una joven promesa del fútbol argentino se sumó a las filas del inter Miami y jugará con Messi

Samuel Guidi: del oro esquivo a la plata inolvidable en Asunción 2025

"Nunca más en una cancha": el video publicado por Independiente tras el escándalo ante la U de Chile

Vóley: el sanjuanino Samuel Guidi se colgó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos

Fe y devoción: el plantel campeón de la Liga Albardón-Angaco le cumplió a la Difunta Correa

Tras la violencia extrema, la Justicia determinó que Independiente juegue sin público

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Una de las imágenes del caos generado en Avellaneda el miércoles pasado
Violencia en el fútbol

"Nunca más en una cancha": el video publicado por Independiente tras el escándalo ante la U de Chile

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Pelambres, la mina chilena operada por Antofagasta Mineral, del grupo Luksic; avanza en el protocolo binacional para lograr una ruta directa a San Juan y evitar pasar por Mendoza. video
Tratado binacional

Una mina chilena apura el uso de una ruta directa para llevar cal y combustible por San Juan

Fuerte siniestro vial entre una moto de gran porte y un auto en plena Ruta 20
En 9 de Julio

Fuerte siniestro vial entre una moto de gran porte y un auto en plena Ruta 20

Denuncian que han visto en Sarmiento a los tres peligrosos prófugos que escaparon de Chile
Intensa búsqueda

Denuncian que han visto en Sarmiento a los tres peligrosos prófugos que escaparon de Chile

Detuvieron a una mujer en el barrio Echeverría con casi 200 dosis de cocaína
Persecución

Detuvieron a una mujer en el barrio Echeverría con casi 200 dosis de cocaína

Imagen ilustrativa
Lamentable

Otra vez violencia en el fútbol sanjuanino: agredieron a un fotógrafo en un partido de Reserva

Te Puede Interesar

Jonathan Caballero, el hombre investigado por la supuesta golpiza contra un niño de 4 años.
Maltrato infantil

Acusan a un hombre de Rivadavia de darle una feroz paliza a su hijastro por no obedecerle

Por Redacción Tiempo de San Juan
¡La esperanza no se apaga!: San Martín y un triunfazo clave en Concepción
Torneo Clausura

¡La esperanza no se apaga!: San Martín y un triunfazo clave en Concepción

Eduardo Quattropani.
El listado final

En total son 35 los aspirantes sanjuaninos que buscan quedarse con el cargo de Fiscal General

El sol reinará durante el cierre de semana en San Juan, ideal para un paseo de domingo
Pronóstico

El sol reinará durante el cierre de semana en San Juan, ideal para un paseo de domingo

Iacobellis encendió la ilusión y Borgogno la sostuvo: el uno por uno del Verdinegro
Triunfo ante El Lobo

Iacobellis encendió la ilusión y Borgogno la sostuvo: el uno por uno del Verdinegro