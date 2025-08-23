"Nunca más en una cancha": el video publicado por Independiente tras el escándalo ante la U de Chile

El Club Atlético Independiente compartió un video en el que condenó los graves incidentes registrados el pasado miércoles en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, durante el partido de Copa Sudamericana frente a la Universidad de Chile, que terminó siendo suspendido.
En el material audiovisual, la institución de Avellaneda repasó imágenes de la violencia desatada en las tribunas y alrededores, y calificó lo sucedido como “uno de los días más tristes”. Además, el club adelantó que buscará identificar y expulsar a los socios involucrados en los disturbios, al tiempo que ya trabaja en conjunto con la Justicia para sancionar a los responsables.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Independiente/status/1959224816059232410&partner=&hide_thread=false
“Destruyeron cámaras de seguridad, amenazaron y agredieron a trabajadores, arrasaron instalaciones, rompieron baños y utilizaron los escombros como armas. (…) Responder con la misma moneda no puede ser una opción. Nos estamos encargando de identificar a estos delincuentes que se esconden detrás de un escudo para expulsarlos como socios y solicitar que nunca más pisen una cancha de fútbol”, relató la voz en off del video institucional.
Mientras tanto, la Conmebol analiza el material de lo ocurrido para definir las sanciones correspondientes a los clubes y autoridades de seguridad. En paralelo, la Justicia de la Provincia de Buenos Aires dispuso la clausura preventiva del estadio y, por ese motivo, el encuentro entre Independiente y Platense por la sexta fecha del Torneo Clausura quedó aplazado.
FUENTE: Con información de Infobae y Redes Sociales