sábado 23 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Violencia en el fútbol

"Nunca más en una cancha": el video publicado por Independiente tras el escándalo ante la U de Chile

El club de Avellaneda difundió un video institucional en sus redes donde calificó lo ocurrido como uno de los días más tristes y aseguró que trabaja para identificar y expulsar a los violentos. Mirá.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una de las imágenes del caos generado en Avellaneda el miércoles pasado

Una de las imágenes del caos generado en Avellaneda el miércoles pasado

(REUTERS/Facundo Morales)

El Club Atlético Independiente compartió un video en el que condenó los graves incidentes registrados el pasado miércoles en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, durante el partido de Copa Sudamericana frente a la Universidad de Chile, que terminó siendo suspendido.

Lee además
un herido grave y 18 chilenos afectados: el saldo de los salvajes incidentes en independiente-u de chile
Violencia extrema

Un herido grave y 18 chilenos afectados: el saldo de los salvajes incidentes en Independiente-U de Chile
tras la violencia extrema, la justicia determino que independiente juegue sin publico
Decisión

Tras la violencia extrema, la Justicia determinó que Independiente juegue sin público

En el material audiovisual, la institución de Avellaneda repasó imágenes de la violencia desatada en las tribunas y alrededores, y calificó lo sucedido como “uno de los días más tristes”. Además, el club adelantó que buscará identificar y expulsar a los socios involucrados en los disturbios, al tiempo que ya trabaja en conjunto con la Justicia para sancionar a los responsables.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Independiente/status/1959224816059232410&partner=&hide_thread=false

“Destruyeron cámaras de seguridad, amenazaron y agredieron a trabajadores, arrasaron instalaciones, rompieron baños y utilizaron los escombros como armas. (…) Responder con la misma moneda no puede ser una opción. Nos estamos encargando de identificar a estos delincuentes que se esconden detrás de un escudo para expulsarlos como socios y solicitar que nunca más pisen una cancha de fútbol”, relató la voz en off del video institucional.

Mientras tanto, la Conmebol analiza el material de lo ocurrido para definir las sanciones correspondientes a los clubes y autoridades de seguridad. En paralelo, la Justicia de la Provincia de Buenos Aires dispuso la clausura preventiva del estadio y, por ese motivo, el encuentro entre Independiente y Platense por la sexta fecha del Torneo Clausura quedó aplazado.

FUENTE: Con información de Infobae y Redes Sociales

Temas
Seguí leyendo

Gianni Infantino pidió "sanciones ejemplificadoras" tras los incidentes en Independiente vs Universidad de Chile

"Corresponde una sanción al club chileno": el presidente de Independiente tras los graves incidentes con la U de Chile

Samuel Guidi: del oro esquivo a la plata inolvidable en Asunción 2025

Vóley: el sanjuanino Samuel Guidi se colgó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos

Fe y devoción: el plantel campeón de la Liga Albardón-Angaco le cumplió a la Difunta Correa

Armani en modo 'Goyco': el video que volvió a ser viral tras convertirse en héroe y darle la clasificación a River

Para alquilar balcones: Unión-Trinidad, por la cima y el trono del clásico de Rawson

Atletismo, powerlifting y rugby: la cargada agenda deportiva de este fin de semana

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
samuel guidi: del oro esquivo a la plata inolvidable en asuncion 2025 video
ALMATEUR

Samuel Guidi: del oro esquivo a la plata inolvidable en Asunción 2025

Por Lisandro Peyran

Las Más Leídas

Aseguran que el detenido por el crimen del jubilado mantuvo relaciones sexuales con la víctima y, luego, lo asesinó
Tribunales

Aseguran que el detenido por el crimen del jubilado mantuvo relaciones sexuales con la víctima y, luego, lo asesinó

Entre rejas. Ariel Omar Pérez se encuentra actualmente en el penal de Chimbas.
Opinión

Macho hasta la muerte: el femicida sanjuanino que volvería a asesinar 50.000 veces más

Pupilos de Jimmy, penalistas de renombre, jueces y fiscales de alto perfil, entre los 27 para ser Fiscal General
Histórico concurso

Pupilos de Jimmy, penalistas de renombre, jueces y fiscales de alto perfil, entre los 27 para ser Fiscal General

Un fuerte sismo sacudió a La Rioja y se percibió en San Juan
¿Lo sentiste?

Un fuerte sismo sacudió a La Rioja y se percibió en San Juan

Decía que me iba a meter preso: habló el acusado de rociar con nafta a su expareja en 25 de Mayo
Video

"Decía que me iba a meter preso": habló el acusado de rociar con nafta a su expareja en 25 de Mayo

Te Puede Interesar

Almas libres tras las rejas: cómo la educación reconstruye vidas en el Penal de Chimbas video
Informe especial

Almas libres tras las rejas: cómo la educación reconstruye vidas en el Penal de Chimbas

Por Miriam Walter
Calle Mendoza entre Laprida y Rivadavia. Un local con la persiana baja y sin ocupar.
Preocupación

Alerta en el comercio de San Juan: cuántos locales cerraron en 2025, según referentes del sector

Denuncian que han visto en Sarmiento a los tres peligrosos prófugos que escaparon de Chile
Intensa búsqueda

Denuncian que han visto en Sarmiento a los tres peligrosos prófugos que escaparon de Chile

Pelambres, la mina chilena operada por Antofagasta Mineral, del grupo Luksic; avanza en el protocolo binacional para lograr una ruta directa a San Juan y evitar pasar por Mendoza. video
Tratado binacional

Una mina chilena apura el uso de una ruta directa para llevar cal y combustible por San Juan

A San Juan llegarían alrededor de 800.000 boletas únicas de papel: cómo las repartirán y cuál es el formato
Rumbo al 26 de octubre

A San Juan llegarían alrededor de 800.000 boletas únicas de papel: cómo las repartirán y cuál es el formato