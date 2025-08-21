jueves 21 de agosto 2025

Violencia extrema

Un herido grave y 18 chilenos afectados: el saldo de los salvajes incidentes en Independiente-U de Chile

La noche negra y trágica en el Libertadores de América dejó 19 hinchas internados. Mirá cuál es el estado de salud de cada uno.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gy2Pq7FXgAAHZyz

Lo que debía ser una fiesta de fútbol terminó en una tragedia. La violencia en Avellaneda, durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, dejó un saldo desolador: un hincha en estado crítico y otros 18 hospitalizados. La vuelta de los octavos de final quedó marcada por una verdadera batalla en las tribunas.

El primer parte oficial de la U de Chile confirmó 19 heridos con distintos niveles de gravedad, internados en el Hospital Fiorito de Avellaneda, el Presidente Perón de Sarandí y el de Wilde. Entre ellos, un simpatizante en riesgo vital tras una caída desde altura, que fue operado de urgencia.

El listado de heridos

Hospital Fiorito

Gonzalo Alfaro: muy grave, caída desde altura, cirugía.

Jaime Mora: fractura, cirugía.

Pablo Mora: politraumatismo.

Brayan Martínez: herida de arma blanca.

Ignacio Castro: sutura en la cabeza.

Diego Trujillo: politraumatismo.

Sebastián Aliste: politraumatismo.

Fernando Ortiz: politraumatismo de cráneo.

Hian Abreu: politraumatismo.

Carlos Mesa: politraumatismo.

Román Silva: politraumatismo.

Victoria Neira: politraumatismo.

Hospital Presidente Perón

Andrés Villalobos: traumatismo de cráneo (observación).

Diego Montero: herida de arma blanca en tórax y traumatismo de cráneo.

Renato Urbina: traumatismo de cráneo.

Hospital Wilde

Joaquín Vaina: politraumatismo.

Rubén Torres: politraumatismo.

José Acuiada: politraumatismo.

Patricio Valenzuela: politraumatismo.

La reacción de la U de Chile

Michael Clark, presidente del club chileno, recorrió los hospitales junto a Ignacio Asenjo, gerente general.

“Lo que pasó hoy es una tragedia y todo el mundo lo vio. Veníamos a ver un partido de fútbol y mirá en lo que estamos metidos”, lamentó.

Sobre los incidentes, señaló: “Me cuesta pensar que tengamos responsabilidad directa. Ubicar a una barra en la segunda bandeja, con gente abajo y sin reja, quizás no fue lo más adecuado, pero hoy lo importante es la salud de nuestra gente”.

El dirigente confirmó contactos con el Gobierno y el Ministerio del Interior, aunque remarcó que la prioridad sigue siendo el estado de los heridos.

Cómo se desató la barbarie

Desde el primer tiempo se lanzaron proyectiles desde la tribuna visitante hacia la local. En el complemento, la situación se descontroló: piedras, palos, butacas y bombas de estruendo volaron hacia la parcialidad de Independiente, generando los primeros heridos.

En respuesta, barras del Rojo ingresaron sin resistencia al sector visitante y atacaron. El árbitro suspendió el partido y la Conmebol lo dio por finalizado minutos después.

La violencia también se trasladó a las calles, con corridas y enfrentamientos en los alrededores del estadio. Todo ocurrió sin presencia policial dentro de la cancha.

