Samuel Guidi: del oro esquivo a la plata inolvidable en Asunción 2025

El vóleibol argentino volvió a subirse al podio en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 , y uno de los protagonistas fue el sanjuanino Samuel Guidi , receptor punta de la Selección que se consagró subcampeona tras una final vibrante ante Brasil.

El conjunto albiceleste cayó 3-2 en un partido que tuvo emociones cambiantes y que pudo haber terminado con oro para Argentina, pero que dejó el premio de la medalla de plata y el orgullo de haber competido al máximo nivel continental.

“Todavía está la tristeza porque el oro estuvo muy cerca, pero con el paso del tiempo se va a apreciar más el valor de esta medalla”, expresó Guidi en diálogo con Almateur, el ciclo especial de Tiempo de San Juan en Paraguay.

Durante el torneo, el sanjuanino fue ganándose un lugar dentro del plantel, brilló como máximo anotador en el triunfo ante Guatemala y hasta se llevó un nuevo apodo: Chupete, símbolo del buen clima dentro del grupo.

La experiencia significó también para Guidi dar sus primeros pasos en un ciclo olímpico y proyectar su futuro inmediato en River Plate, club con el que iniciará la temporada en la Liga Nacional.

Una medalla de plata también puede ser una lección de orgullo y crecimiento.

“Salir segundos en un Panamericano no lo hace cualquiera. Es un orgullo máximo”, aseguró el jugador, que también dedicó palabras de agradecimiento a su familia, sus amigos y a todos los que lo acompañaron desde San Juan.

Con apenas 19 años, Guidi ya sabe lo que es dejar su huella en una final continental y representar al vóleibol argentino con la bandera sanjuanina bien presente.

