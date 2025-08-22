Elecciones en la Federación Universitaria: cinco inquietudes clave, respondidas por los candidatos

El próximo miércoles 27 de agosto se llevarán a cabo las elecciones en la Federación Universitaria de San Juan (FUSJ) y en los distintos centros de estudiantes de las facultades que integran la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). En esta ocasión, dos listas se disputarán la conducción: Gonzalo Leyes, candidato del Frente Malvinas Argentinas (Ideas) y Ángel García, representante de los espacios Creando-HxT-Ateneo. Ambos dialogaron con Tiempo de San Juan y respondieron a cinco preguntas clave sobre su visión, propuestas y el futuro del movimiento estudiantil en la provincia.

-Para poder entender las necesidades de los estudiantes de la UNSJ y como resolverlas hay que poder entender a este nuevo sujeto estudiantil que está afectado por múltiples variables, cómo por ejemplo la situación socioeconómica que nos impacta directamente y nos destruye. La otra es que los jóvenes universitarios trabajan, en negro, en distintas plataformas como Uber, Pedidos Ya o en bares y restaurantes y también hay que representarlos e intentar organizarlos. La última pero creo que es la más importante porque deriva de estas dos anteriores que es la problemática que existe actualmente de salud mental en los jóvenes, sobre todo de ansiedad, estrés y frustración por no poder concretar objetivos en tiempo y forma.

Gonzalo Leyes

-Hay una cuestión muy importante que tiene que ver con la discusión netamente académica, de las cuales los estudiantes o agrupaciones estudiantiles no se animaban a discutir. Eso creo que ha cambiado y en este sentido, desde nuestro espacio, junto a las agrupaciones que integran el Frente Malvinas Argentinas, la política académica quizá es uno de nuestros pilares. Necesariamente creemos que debe haber una actualización acerca de los contenidos curriculares, tenemos que dar una discusión acerca de los planes de estudio, acerca de la duración de las carreras, que en algunos casos dista mucho de lo que establece los planes de estudio y de hecho hay carreras que duplican la duración de los planes de estudios. Esto tiene que ver con discutir la promocionalidad, con el nuevo sistema de créditos. Es decir, la política académica es trascendental para poder atender las principales problemáticas que enfrentamos los estudiantes. Hace solo un día asumimos la vicepresidencia de la comisión ad hoc del Consejo Superior, que va a llevar adelante una reforma del reglamento académico. Para nosotros sin dudas es un enorme honor y una gran responsabilidad, que sea una estudiante quien ocupe ese lugar habla del trabajo y la seriedad con la que hemos encarado la discusión estos últimos años. Es necesario que podamos hablar del ingreso y de por qué hay sectores de la sociedad que no llegan a la universidad, poder hablar de la trayectoria de los estudiantes y empezar a hablar del egreso de la facultad. Hay otras cuestiones como la accesibilidad en la infraestructura, en un contexto de ajuste y de ajuste presupuestario, ante la ausencia de políticas de discapacidad por parte del Gobierno nacional, es muy difícil hacer las reformas edilicias para contener a nuestros estudiantes. Otro punto a desarrollar es la problemática de la salud mental y el acompañamiento que debe brindar nuestra universidad.

2) Un punto a destacar y uno a señalar de la gestión universitaria con los estudiantes

Angel García

-Creo que un punto a favor que tiene la gestión actual de la universidad nacional de San Juan es la apertura al diálogo, ya que esto genera un lugar donde las agrupaciones estudiantiles, centros de estudiantes y Federación Universitaria puede acercarse a charlar, debatir y generar consensos. El comedor universitario gratuito es un gran ejemplo de punto a destacar entre la gestión actual en conjunto con el movimiento estudiantil. Un punto en contra capaz sería que los estudiantes de a pie o los que no pertenecen a ninguna agrupación estudiantil o centro de estudiantes aún, sienten cierta lejanía con las autoridades. Pero creemos que es algo que se puede trabajar, la actual gestión y la cercanía a los estudiantes.

Gonzalo Leyes

-Una cuestión a destacar tiene que ver con el acompañamiento que hemos tenido por parte de la gestión a proyectos que creo son y han sido transformadores para nuestra universidad, y que han sido modelo a nivel nacional. Uno de ellos es el régimen del estudiante trabajador y con personas a cargo, un proyecto que aprobamos en el año 2021 y fue una iniciativa de Ideas pero que contó con el apoyo de todos los sectores que integraban el Consejo Superior y también de la gestión. Junto con el actual rector hemos trabajado en la puesta de funcionamiento de este régimen, que ya se está llevando adelante en las unidades académicas. Sin duda alguna que vamos a seguir discutiendo otras cuestiones del estudiantado, como el acceso a la vivienda, pero no podría hacerse sin el apoyo político de la gestión. Otro punto a favor de la gestión es el apoyo a la multisectorial, formada en diciembre del 2023, en respuesta al ajuste del Gobierno de Milei en contra de las universidades. La gestión de Tadeo Berenguer ha sido una aliada en este sentido. Por otro lado, más que un punto en contra, en realidad es un punto que aun no es abordado con la seriedad y la magnitud que se merece que es la salud mental. Hay que mejorar las herramientas que se brindan en este contexto, creo que es eso lo que enfrentamos los estudiantes. La universidad no puede mirar hacia otro lado.

3) Tres propuestas a concretar en caso de asumir al frente de la Federación

Angel García

-Las tres propuestas concretas en caso de asumir la conducción de la federación la primera es la canasta básica total estudiantil, que es institucionalizarla y que es nos va a permitir poder poner sobre la mesa de los consejos directivos y superiores las problemáticas concretas de cada unidad académica y por ejemplo nosotros cuando realizamos la primer encuesta de canasta básica lo realizamos mediante encuestas no mediante un mediante un índice como lo tenemos ahora, valores estandarizados, pero la primera vez que la realizamos que la realizamos con encuestas que nos sirvió para identificar muy rápidamente las problemáticas generales de cada unidad académica, como por ejemplo que en la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, hay un gran porcentaje de estudiantes que maternan y paternan, que en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y en la Facultad de Ingeniería la problemática viene más por la conexión a internet de calidad y las herramientas tecnológicas para el estudio, que los y las estudiantes de la FAUD tienen mucho gasto en materiales para maquetas y trabajos, así como también en la FACSO y la FFHA por ejemplo gastan mucho en impresiones esto nos permitió identificar rápidamente en esas unidades académicas y que queremos profundizar en ese indicador para poder trabajar en políticas específicas para esas problemáticas de las distintas unidades. No queremos tampoco que la UNSJ se encargue de cubrir toda la Canasta Básica Total Estudiantil, sino que este indicador va a servir para poder trabajar con datos concretos. De ahí nacería la segunda propuesta que sería la creación de una obra social para los y las estudiantes porque sabemos desde los datos que nos dio la CBTE (Canasta Básica Total Estudiantil) que una de las grandes problemáticas es la salud en general de los estudiantes. La tercera propuesta también anclada a la primera y la segunda, es trabajar fuertemente y específicamente en la salud mental generando los espacios para poder preparar a los referentes, delegados y en todos los estamentos podamos tener promotores de salud mental que van a ser personas preparadas y capacitadas para poder atender cualquier crisis de salud mental ya que hay un gran desconocimiento sobre este tema a nivel general.

Gonzalo Leyes

-Darle continuidad a las gestiones que me presidieron, de Manuel Giménez y de Cinthia De Luca, pero fundamentalmente poder darle continuidad al trabajo con los centros estudiantes de toda la provincia. En aquellas instituciones donde todavía no haya centro de estudiantes, que la Federación colabore en la gesta de los órganos gremiales, porque entendemos que la organizacion estudiantil es fundamental para la transformación del sistema educativo. Nos parece sumamente necesarios apoyar esos procesos. Otra de las propuestas tiene que ver con acercar la universidad a aquellos lugares donde todavía no llega, es una discusión que tenemos que dar. Es lograr que la universidad se acerque a los municipios, a las comunidades barriales a cada uno de los sectores de la sociedad, fundamentalmente para poder llegar a los jóvenes. Otra propuesta tiene que ver con poder llevar adelante una iniciativa de la actual gestión, de implementar el proyecto de las líneas de colectivo interuniversitarias, para facilitar a los estudiantes el acceso al Palomar, al Complejo Universitario Islas Malvinas, facilitarle el acceos a todos y a todas.

4) Ponerle puntaje a las políticas nacionales relacionadas con la universidad pública

Angel García

-El puntaje para las políticas nacionales sería un 0. El último valor que nos arrojó la Canasta Básica Total Estudiantil es de $540.000 en el primer semestre de este año, es decir que un estudiante de la Universidad Nacional de San Juan necesita como mínimo este monto para poder sostener sus estudios, donde el Progresar equivale solo al 5% de ese monto y la Beca Manuel Belgrano para carreras estratégicas equivale al 15% de la Canasta Básica Total Estudiantil y que estamos ante una constante asfixia del presupuesto universitario por parte de este gobierno nacional que a nuestro parecer no le interesa la educación pública, por eso esperamos que no se vete la Ley de Financiamiento Universitario y si se veta que el Gobierno nacional sepa que nos vamos a volver a encontrar en la calle para defender la educación pública.

Gonzalo Leyes

-El puntaje es cero, ya que no existen políticas universitarias para la educación superior. Todas las decisiones del Gobierno nacional han perjudicado al sistema universitario nacional, entonces me parece que el puntaje no puede ser mayor que ese. Hoy la universidad está atravesando una de sus mayores crisis y tiene que ver con el desfinanciamiento, con los ataques sistemáticos del Gobierno nacional, con la falta de visión a futuro , la falta de inversión en ciencia y tecnología.

5) Qué cosas de la vieja política quisieran desterrar de las campañas políticas en la UNSJ

Angel García

-Lo que quisiéramos desterrar de las campañas políticas de la UNSJ sería los agravios personales que disminuyen las ganas de participar por parte de los distintos estamentos de la comunidad universitaria. También quisiéramos desterrar de la política estudiantil es sostener los lugares de representación solo por sostenerlos y no dar lugar ni siquiera a la participación estudiantil de disputa en los distintos centros de estudiantes como se está viendo en la elección del próximo miércoles, creemos que los lugares se ganan, no se heredan y una sana decisión es dejar participar a todas las agrupaciones y ganar los lugares legítimamente.

Gonzalo Leyes

-Sin dudas tiene que ver con dejar de lado ciertas prácticas de violencia que no hacen más que desacreditar a la política estudiantil, como los escraches, las operaciones mediáticas, los ataques personales. Esas cuestiones no deben tener lugar en el debate político de la universidad. Lo que proponemos es discutir proyectos, no discutir personas. No tenemos que renunciar a nuestras banderas por conveniencia política, del otro lado se unieron agrupaciones que se referencian con personas que han votado en contra de la universidad pública. Nosotros no vamos a tolerar que nuestra construcción política sea solo un elemento electoral.