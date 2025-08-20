Robaron una hormigonera y apareció en el patio de una vecina en Caucete

Un insólito hecho de inseguridad sorprendió este lunes a los vecinos del Barrio Área II de Caucete. Una vecina denunció que desconocidos ingresaron a una vivienda en remodelación de su propiedad y se llevaron una importante cantidad de herramientas de trabajo, entre ellas un taladro eléctrico, palas, fratachos, baldes, un alargue de 30 metros, una bolsa de cemento de 50 kilos y, lo más costoso, una hormigonera eléctrica con ruedas de transporte.

La investigación quedó en manos de la Comisaría Novena, bajo las órdenes del comisario licenciado Esteban Echavarría, quien dispuso un operativo en la zona y la toma de testimonios a vecinos. La sorpresa llegó pocas horas después, cuando una mujer del mismo barrio alertó a la Policía tras hallar en el fondo de su casa una hormigonera cuyo origen desconocía.

Al lugar llegó personal policial, quienes verificaron que la máquina coincidía con la denunciada por Rosas. Con autorización de la fiscalía interviniente, se realizaron las pericias correspondientes y la damnificada reconoció el equipo como suyo, por lo que se procedió a la restitución.

Compartí esta nota en redes sociales:









Temas Caucete

Robo