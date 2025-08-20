miércoles 20 de agosto 2025

Insólito

Robaron una hormigonera y apareció en el patio de una vecina en Caucete

Una mujer denunció el robo de herramientas de construcción en el Barrio Área II. Horas después, otra vecina encontró parte del botín en su propia casa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-20 at 6.31.28 PM

Un insólito hecho de inseguridad sorprendió este lunes a los vecinos del Barrio Área II de Caucete. Una vecina denunció que desconocidos ingresaron a una vivienda en remodelación de su propiedad y se llevaron una importante cantidad de herramientas de trabajo, entre ellas un taladro eléctrico, palas, fratachos, baldes, un alargue de 30 metros, una bolsa de cemento de 50 kilos y, lo más costoso, una hormigonera eléctrica con ruedas de transporte.

La investigación quedó en manos de la Comisaría Novena, bajo las órdenes del comisario licenciado Esteban Echavarría, quien dispuso un operativo en la zona y la toma de testimonios a vecinos. La sorpresa llegó pocas horas después, cuando una mujer del mismo barrio alertó a la Policía tras hallar en el fondo de su casa una hormigonera cuyo origen desconocía.

Al lugar llegó personal policial, quienes verificaron que la máquina coincidía con la denunciada por Rosas. Con autorización de la fiscalía interviniente, se realizaron las pericias correspondientes y la damnificada reconoció el equipo como suyo, por lo que se procedió a la restitución.

