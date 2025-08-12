Recuperó su bicicleta robada y la familia que la tenía dijo que era una donación

Lo que comenzó como un paseo cerca de la Capilla de San Expedito terminó en la inesperada recuperación de una bicicleta robada. Una vecina de Caucete reconoció su rodado cuando vio a un menor pedalearlo por la zona.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
La dueña se topó con su rodado perdido cuando un menor lo usaba cerca de la capilla. La familia del chico aseguró que lo habían recibido como regalo.
Lo que comenzó como un paseo cerca de la Capilla de San Expedito terminó en la inesperada recuperación de una bicicleta robada. Una vecina de Caucete reconoció su rodado cuando vio a un menor pedalearlo por la zona.
De inmediato, la mujer alertó a la Unidad Rural San Expedito, cuyos efectivos llegaron al lugar y confirmaron que la bicicleta coincidía con la que había sido denunciada como sustraída días atrás.
Al ser consultados, los padres del adolescente argumentaron que el rodado les había llegado como una donación y negaron tener conocimiento del robo. Finalmente, la bicicleta fue devuelta a su legítima dueña, quien presentó la documentación correspondiente, mientras que el menor quedó bajo el cuidado de sus progenitores.