martes 26 de agosto 2025

Increíble

Video: alumnas colocaron una cámara oculta en el aula y descubrieron a su profesora robando

La docente fue grabada por sus propias alumnas mientras revisaba bolsos y se llevaba dinero en plena aula. La filmación sirvió como prueba para radicar la denuncia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una situación insólita se vivió en un profesorado de la ciudad de Victoria, Entre Ríos, donde una docente fue captada en video mientras revisaba y sustraía pertenencias de sus propias alumnas dentro del aula.

Todo ocurrió el jueves pasado en la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco”, durante una clase del profesorado en Ciencias de la Educación. Dos estudiantes de quinto año, cansadas de notar la desaparición de dinero de sus bolsos, decidieron colocar un celular oculto para descubrir qué estaba pasando.

La grabación reveló que, en momentos en que el aula quedaba vacía o durante los recreos, la propia profesora abría las carteras y sustraía dinero. Incluso, según relataron algunos estudiantes, en ocasiones inventaba excusas para enviar a los presentes a Secretaría y quedarse sola en el aula.

El jefe de la Policía de Victoria, Martín Tello, confirmó que las alumnas realizaron la denuncia esa misma noche tras revisar el material y verificar la falta de efectivo. "Notaron que desde hacía tiempo les faltaba dinero y decidieron actuar por su cuenta. Al revisar el video, descubren que era su docente quien manipulaba sus pertenencias", explicó.

Las autoridades judiciales secuestraron el material fílmico como parte de la investigación, que está a cargo del fiscal Jorge Gamal Taleb. La docente fue formalmente imputada y se espera que declare en las próximas horas.

Desde la institución educativa, emitieron un comunicado en el que aseguraron haber tomado "de manera inmediata las intervenciones y medidas pertinentes" conforme a la normativa vigente. También remarcaron que se trata de un hecho excepcional que no refleja la conducta del resto del cuerpo docente, al que calificaron como comprometido y profesional.

Así descubrieron a una docente robandole a sus alumnas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1960434356360765906&partner=&hide_thread=false

