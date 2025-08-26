Ex diputada nacional, a Only Fans

Romina Uhrig, ex participante de Gran Hermano , que también fue diputada nacional, difundió su nuevo perfil en la red social de contenido erótico, Only Fans , después de que desmintió haber realizado un trío sexual con L-Gante y una modelo de la misma plataforma.

A sus 37 años, Uhrig posteó una fotografía en bikini en su red social X -antes Twitter- y junto al posteo que ironizaba “No entres”, la mediática linkeó a su perfil de “Only”, donde se presentó: “Ahora podrás conocer mi otro lado (sic) ” , junto a un emoticón de labios rojos.

La suscripción a la cuenta de la ex funcionaria nacional tiene un valor de US$20 y así, los usuarios podrán acceder al contenido exclusivo que, seguramente, Uhrig no deja ver en otros perfiles públicos.

En cuanto la noticia salió a la luz, los usuarios de redes sociales no dudaron en traer a colación las fotografías de la ex “hermanita” junto a políticos como Máximo Kirchner y Alberto Fernández.

Menos de 10 días pasaron desde que Miguelina, una ex docente que ahora se dedica a la misma plataforma, aseguró que hizo un trío sexual con L-Gante y la propia Uhrig y explicó que Valenzuela se habría “quedado con el video”.

Por su parte, Romina desmintió: “Estaría bueno que, antes de ‘informar’, se chequee mínimamente la información para no decir mentiras, y no hablar por hablar. Elián -Valenzuela- es mi amigo. y a la chica nunca la vi, no sé quién es".