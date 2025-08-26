Mar del Plata: Allanaron la casa donde estaría el cuadro robado por los nazis, pero...

El cuadro robado por los nazis y detectado en Mar del Plata sigue desaparecido. No fue encontrado por personal de la Policía Federal que allanó este martes la casa donde fue encontrado por periodistas de un diario neerlandés.

El fiscal Carlos Martínez , que lleva la causa, afirmó que la pintura no estaba en la vivienda. “ No está el cuadro , solo se secuestró una carabina y un revólver calibre 32”, dijo.

image

El diario local La Capital dijo que los agentes que llevaron adelante el allanamiento advirtieron un cambio en la decoración de la casa en relación a las imágenes que se habían publicado en el aviso de venta activo hasta el domingo y en el que se veía la pintura colgada en una sala de estar.

La investigación la lleva adelante la Unidad Federal Fiscal marplatense. En forma paralela, Interpol emitió alertas nacionales e internacionales para evitar que la pintura “Retrato de una Dama”, del artista italiano Giuseppe Ghislandi, salga del país.

La casa había sido puesta a la venta por una de las hijas del exoficial de la SS Friedrich Kadgien, que escapó a la Argentina en los años 50 y donde murió en 1978. La mujer habría estado presente en el allanamiento.

La agencia de Patrimonio Cultural de los Países Bajos afirma que el ex alto funcionario nazi le robó la pintura al galerista judío Jacques Goudstikker, cuya colección de obras de arte fue expoliada por los nazis.

Cómo fue hallada en Mar del Plata la pintura robada por los nazis

El caso fue destapado el lunes por una investigación del diario Algemeen Dagblad, de Rotterdam.

La pista era seguida desde hace años, pero las hijas de Kadgien, cuyos nombres se reservan, siempre se negaron a hablar del tema,.

Sin embargo, un descuido reveló el misterio. Una de las hermanas puso a la venta su casa y entre las fotos publicadas por la inmobiliaria se ve lo que parece ser el cuadro de Ghislandi colgado sobre un sillón de la sala de estar.

El aviso de venta fue retirado el lunes por la Inmobiliaria Robles Casas & Campos después que se revelara el caso. Incluso, una de las hijas de Kadgien cambió su apellido en su cuenta de Instagram por el de su exmarido.

Otro cuadro del reconocido pintor holandés Abraham Mignon también estaría en manos de la misma familia, aunque se desconoce quiénes podrían ser sus dueños originales.

Esa obra fue ubicada por expertos de la Agencia de Patrimonio neerlandés en una foto publicada por una de las hijas de Kadgien en sus redes sociales, según reveló el diario neerlandés. Esta pintura figura como desaparecida en los archivos oficiales.

De quién era la pintura hallada en Mar del Plata

La pintura de Ghislandi pertenecía a la colección del marchante judío neerlandés Jacques Goudstikker.

El galerista escapó de Ámsterdam tras la invasión alemana de 1940, pero murió durante el viaje en barco cuando huía a Nueva York con su esposa e hijo. En su local quedaron 1113 obras de arte de su propia colección, todas documentadas.

image

Durante la ocupación nazi, el banquero alemán Alois Mield compró la galería y todos sus obras, pero esta operación jamás fue reconocida por los herederos de Goudstikker. El mariscal del Reich Herman Göring y otros funcionarios nazis, como Kadgien según sospechan en los Países Bajos, adquirieron los cuadros por un valor de remate.

Tras el fin de la guerra, Kadgien escapó primero a Suiza. Desde allí viajó a Brasil y finalmente a la Argentina, donde fundó una empresa, formó una familia y vivió sin ser molestado hasta su muerte en 1978.

Como mano derecha de Göring, fue uno de los expertos financieros más importantes del régimen nazi. Se cree que manejó fondos millonarios del Tercer Reich que nunca aparecieron. De hecho, muchos lo conocían como “el mago de las finanzas” del nazismo.

Ahora, los herederos de Goudstikker reclaman la revolución de la pintura hallada en Mar del Plata.