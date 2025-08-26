Delincuentes ingresaron a una clínica céntrica, provocaron destrozos y se llevaron dinero en efectivo

Un violento robo tuvo lugar en la noche del domingo en plena zona céntrica de la capital sanjuanina, cuando delincuentes ingresaron a la clínica Córdoba Salud, ubicada en Avenida Córdoba al 56 Este, en Capital , y se llevaron una suma de dinero en efectivo. Además de causar significativos destrozos en el establecimiento, también se apropiaron de dos teléfonos celulares del lugar.

Según informaron fuentes policiales, el hecho trascendió cuando el propietario de la clínica dio aviso a las autoridades. La víctima del robo indicó que, al arribar a las instalaciones cerca de las 20:30, se encontró con un panorama alarmante: las ventanas habían sido forzadas, al igual que la puertas interiores fueron violentadas y todo el lugar se encontraba revuelto.

De acuerdo a su declaración, los delincuentes lograron sustraer dos teléfonos celulares y una suma cercana a los 133 mil pesos en efectivo. La clínica cuenta con cámaras de seguridad, pero en el momento del hecho no estaban operativas. Además, el lugar no posee cierre perimetral, lo que habría facilitado el ingreso de los ladrones que actuaron con total libertad.

La investigación, que inició en la Comisaría 3ra, quedó en manos del ayudante fiscal Jorge Sánchez, de la UFI de Delitos contra la Propiedad, quien ordenó realizar la correspondiente inspección ocular, el relevamiento fotográfico, la elaboración de croquis y los memos a testigos que pudieran haber visto algo que sirva de ayuda.

Si bien las medidas son las que se ejecutan cada vez que hay un robo de semejantes características, las fuentes señalaron que se llevará adelante un análisis de las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona. Por el momento, no hay detenidos y se trabaja para dar con los responsables del robo.