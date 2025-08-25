lunes 25 de agosto 2025

Crimen de Mario Alday

Conocé el pasado del nuevo sospechoso en el asesinato del jubilado de Villa del Carril

Ángel Nahuel Flores se convirtió en el principal sospechoso en el caso del jubilado Mario Alday. Además del crimen del niño Yutiel Castro, en 2014, carga con antecedentes por robo y drogas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El detenido por el asesinato de Mario Alberto Alday no es un desconocido para la Justicia sanjuanina. Ángel Nahuel Flores se hizo tristemente conocido por el brutal crimen del pequeño Yutiel Castro, pero también afrontó causas penales por delitos que van desde resistencia a la autoridad hasta robos y tenencia de estupefacientes. Su pasado delictivo vuelve hoy a estar bajo la lupa, esta vez ligado a la muerte del jubilado que fue encontrado asfixiado y quemado el lunes 18 de agosto último en su casa de Villa del Carril.

Flores, conocido en el ambiente delictivo con los apodos de “Pala Ancha” o “Burrito”, fue detenido en la tarde del lunes 25 de agosto como sospechoso de haber participado en el crimen de Alday. No hubo comunicado oficial sobre las pruebas en su contra, pero trascendió que quedó en la mira por las grabaciones de cámaras de seguridad. Esto jugaría a favor de Iván Gamboa, el primer detenido en la causa.

image
Mario Alberto Alday, el jubilado asesinado el 18 de agosto último en su casa de Villa del Carril.

Mario Alberto Alday, el jubilado asesinado el 18 de agosto último en su casa de Villa del Carril.

La captura de Flores llamó la atención de los investigadores porque no se trata de un delincuente improvisado: su historial judicial da cuenta de múltiples causas por delitos violentos y resistencia a la autoridad. Según los registros oficiales, su primera detención fue en marzo de 2014 por atentado y resistencia a la autoridad, y un mes después volvió a ser arrestado por un hecho similar.

Pero el episodio más grave ocurrió el 8 de mayo de ese año, cuando el pequeño Yutiel Castro, de apenas un año y siete meses, ingresó al Hospital Guillermo Rawson con lesiones múltiples —fracturas, mordeduras y un daño hepático irreversible— que le provocaron la muerte. La investigación determinó que la agresión fue perpetrada por los hermanos Ángel Nahuel y Jonathan Flores. Este último, entonces menor de edad, convivía con la madre del pequeño.

Los peritajes apuntaron a que Jonathan Flores fue quien le dio el golpe mortal, una trompada que le destrozó el hígado, aunque Ángel Nahuel también golpeó al niño. La médica forense contabilizó 40 lesiones en el cuerpo del bebé, todas producto de las agresiones.

image
Ángel Nahuel Flores y su hermano Jonathan.

Ángel Nahuel Flores y su hermano Jonathan.

El caso conmocionó a San Juan por la brutalidad del crimen y la corta edad de la víctima. En 2017, Jonathan Flores fue condenado a prisión perpetua, mientras que Ángel Nahuel Flores, por ser menor al momento del hecho, recibió en 2018 una pena de 10 años de prisión impuesta por la Justicia de Menores.

Ángel Flores permaneció un tiempo en el penal de Chimbas, pero en 2018 recuperó la libertad. Ese mismo año, en mayo, volvió a ser detenido por un robo en grado de tentativa, mientras que en 2019 afrontó otras causas: en mayo por robo agravado con armas y en agosto por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

Ahora, su nombre vuelve a los primeros planos, pero esta vez ligado al crimen del anciano que alquilaba una casa en calle Estrada, en Villa del Carril. Sospechan que fue la última persona que estuvo con Mario Alday antes de que lo asesinaran. Otro dato llamativo es que el crimen de Yutiel ocurrió a pocas cuadras de donde encontraron al jubilado maniatado, asfixiado y quemado. Es que “Pala Ancha” o “Burrito” Flores vivió durante años en esa zona de la Capital.

