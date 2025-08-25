San Juan despide al Chango Huaqueño: hasta cuándo será el velorio y dónde descansarán sus restos

San Juan se vistió de tristeza y homenaje este lunes, cuando familiares, amigos, músicos y vecinos se acercaron a la Sala Velatoria de la Municipalidad de Capital para darle el último adiós a Horacio Villafañe , más conocido como “ El Chango Huaqueño ” . Desde las 13 horas, decenas de personas pasaron por la sala ubicada en Avenida Rawson, entre Santa Fe y Córdoba, para despedir a quien se convirtió en un verdadero embajador de la cultura jachallera.

El velorio continuará hasta las 23 horas de este lunes, y mañana martes la sala abrirá nuevamente a las 8 horas, culminando el velatorio a las 11 horas. Posteriormente, los restos del Chango Huaqueño serán trasladados al Cementerio La Paz del Sur, ubicado en calle Vidart entre calles 6 y 7, en Pocito, donde se realizará la ceremonia de despedida definitiva, confirmaron desde la sala velatoria a este diario.

La Municipalidad de Jáchal decretó tres días de duelo en homenaje a su trayectoria y legado artístico. En un comunicado oficial, el Municipio expresó su profundo dolor por la pérdida de un referente invaluable de la cultura local y provincial, invitando a toda la comunidad a acompañar a la familia en este momento de despedida.

COMUNICADO OFICIAL El Pueblo y Municipio de Jáchal lamenta profundamente el fallecimiento de Horacio Villafañe, "El Chango Huaqueño", un referente invaluable de la cultura jachallera y de toda la provincia de San Juan. En este momento de dolor, acompañamos a sus familiares, amigos y a toda la comunidad de cultural, que pierde a un hombre que supo dejar huella con su talento y su calidez humana. - Informamos que sus restos serán velados en la Sala Velatoria de la Municipalidad de Capital ( Calle Rawson entre Santa Fe y Córdoba) y, en reconocimiento a su trayectoria y legado cultural, el Municipio de Jáchal decreta duelo departamental por 72 horas. Su recuerdo seguirá vivo en cada canción, en cada encuentro y en cada corazón jachallero.

Villafañe, con su voz cálida y su amor inquebrantable por las raíces de Jáchal, supo llevar el nombre de su tierra a cada escenario. Sus interpretaciones mantenían vivo el legado de Buenaventura Luna y de otros referentes del folklore sanjuanino y nacional. Cada canción era un puente que conectaba a los oyentes con la historia, la tradición y la esencia del Valle de Jáchal.

Aunque había superado una grave complicación de salud en enero del año pasado, esta vez su historia llegó a su fin, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva de su pueblo. La Municipalidad recordó al artista como un hombre que conquistó con su talento y su calidez humana a todos los que lo escucharon. “Su recuerdo seguirá vivo en cada canción, en cada encuentro y en cada corazón jachallero”, concluyó el mensaje oficial.