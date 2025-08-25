lunes 25 de agosto 2025

Hace un mes

La emoción, a flor de piel en la última presentación del Chango Huaqueño

El referente del folklore jachallero estuvo presente en la Fiesta del Molino Viejo a principio de agosto. Su versión de Vallecito de Huaco, un himno eterno

Por Mario Godoy
El Chango Huaqueño estuvo a principios de agosto en la Fiesta del Molino Viejo.

El Chango Huaqueño estuvo a principios de agosto en la Fiesta del Molino Viejo.

El Chango Huaqueño siempre llevó orgulloso el nombre de Huaco por todo el país y se ganó con su impronta el título de embajador de la obra de Buenaventura Luna.

Hoy todo el folklore sanjuanino llora su partida, pero son muchos los que recuerdan que a principio de este mes, en la Fiesta del Molino Viejo, tuvieron la posibilidad de ser testigos de la última presentación del gran Chango.

Embed - FIESTA DEL MOLINO VIEJO DE HUACO - 70º ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE BUENAVENTURA LUNA

Compartiendo escenario con los animadores Jorge Pascual Recabarren y Mario Echegaray, el Chango compartió su arte y regaló a los presentes su inmortal versión de Vallecito de Huaco.

