La emoción, a flor de piel en la última presentación del Chango Huaqueño

El Chango Huaqueño siempre llevó orgulloso el nombre de Huaco por todo el país y se ganó con su impronta el título de embajador de la obra de Buenaventura Luna.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El referente del folklore jachallero estuvo presente en la Fiesta del Molino Viejo a principio de agosto. Su versión de Vallecito de Huaco, un himno eterno
El Chango Huaqueño siempre llevó orgulloso el nombre de Huaco por todo el país y se ganó con su impronta el título de embajador de la obra de Buenaventura Luna.
Hoy todo el folklore sanjuanino llora su partida, pero son muchos los que recuerdan que a principio de este mes, en la Fiesta del Molino Viejo, tuvieron la posibilidad de ser testigos de la última presentación del gran Chango.
Compartiendo escenario con los animadores Jorge Pascual Recabarren y Mario Echegaray, el Chango compartió su arte y regaló a los presentes su inmortal versión de Vallecito de Huaco.