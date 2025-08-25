Kika Alonso se regala una aventura en la composición

La simpática Kika Alonso se animó a compartir media hora de su vida en el canal de streaming de Tiempo de San Juan

San Juan cuenta con un abanico de voces femeninas impresionantes. Hay para todos los gustos y una de ellas es la de Kika Alonso, quien además de ser un gran intérprete se ha permitido saldar consigo misma una deuda: la composición.

En ese fregado se encuentra ahora mismo ésta simpática sanjuanina, quien el próximo 12 de septiembre (21:30) presentará su primer disco titulado ‘El Camino de la luna’.

En la antesala de tan importante momento en su carrera artística, Kika dijo presente en el ciclo ‘Media Hora Entre Preguntas’, donde se animó a viajar al pasado, repensar el presente y hasta deslizar algunos destellos hacia el futuro.

Una madre muy presente, comparte su día a día con la pasión y los beneficios de la música. Con la sonrisa prácticamente tallada en su cara, la cantante llegó a interpelarse y también le dio tiempo para reconocerse a sí misma barreras superadas y proyectos que están a punto de despegar.

Mirá la entrevista completa de Kika Alonso en Media Hora Entre Preguntas