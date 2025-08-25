"¿Cómo hago para llegar a tu corazón?": el divertido momento que protagonizaron un automovilista y un trapito en una esquina sanjuanina

Un instante de humor callejero se volvió viral en las redes sociales sanjuaninas. En una esquina, un automovilista protagonizó un simpático diálogo con un limpiavidrios, que terminó robándose todas las sonrisas.

El video fue compartido por el usuario Franco González y muestra cómo, en tono de broma, el conductor le pregunta al trabajador: “¿Cómo para llegar a tu corazón?”. La respuesta no tardó en llegar y fue tan simple como contundente: “La sonrisa es lo mejor”.

El momento generó una catarata de reacciones en TikTok, donde muchos usuarios celebraron la buena onda y la frescura de la escena, que refleja el costado más humano y descontracturado de la vida cotidiana.