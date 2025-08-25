Travel Sale 2025: qué paquetes se ofrecen para viajar a San Juan

El dique Punta Negra, uno de los destinos protagonistas del Travel Sale de San Juan.

Desde este lunes 25 y hasta el domingo 31 de agosto se desarrolla una nueva edición del Travel Sale 2025, la reconocida acción nacional de descuentos para promover el turismo interno en temporada baja. Con la participación de más de 140 agencias de viajes de todo el país, la propuesta ofrece descuentos de hasta el 60%, promociones, y cuotas sin interés en paquetes turísticos, pasajes, alojamiento y experiencias.

En este contexto, San Juan aparece como uno de los destinos disponibles en la plataforma oficial del evento (travelsale.com.ar), con diferentes opciones que van desde escapadas cortas hasta itinerarios más completos que combinan naturaleza, historia y aventura. Eso sí, estas ofertas provienen de agencias mayoristas, ya que las agencias sanjuaninas estan ausentes en este edición del programa.

Algunos destacados para conocer San Juan

Aunque las propuestas parten desde distintos puntos del país, todas ellas posicionan a San Juan como un destino ideal para quienes buscan paisajes imponentes, tranquilidad y actividades al aire libre:

Noche y Día Turismo ofrece una propuesta desde $391.680 para viajar el 15 de septiembre. El paquete incluye 7 días y 4 noches entre San Juan y Calingasta, alojamiento con desayuno en el América Apart Hotel, y excursiones como city tour por la capital, visitas al Dique Punta Negra, Dique Ullum, bodegas y el santuario de la Difunta Correa. Beneficio por Travel Sale: 5% de descuento.

Columbia Viajes presenta el programa “San Juan a la Carta” desde $1.134.000, con tres noches en la capital y una en Valle Fértil (media pensión incluida), guía turístico durante todo el recorrido y visitas a Jáchal, Calingasta, Parque El Leoncito, Observatorios astronómicos, y actividades como trekking, kayak y almuerzo en Interlagos (Zonda). El alojamiento en la capital es en el Hotel Del Bono Central.

Decoller Uniendo Destinos combina San Juan y Mendoza desde $1.431.000, con un 10% de descuento. Incluye una noche en el hotel termal Pismanta, dos noches en Barreal, tres en Mendoza, y degustaciones de vinos en bodegas de ambas provincias. Alojamiento con media pensión o desayuno según la ciudad.

También se destacan paquetes combinados entre San Juan, La Rioja y Catamarca, ofrecidos por agencias como Jumeal, con precios entre $1.947.000 y $2.750.000, e itinerarios que incluyen Ischigualasto, Talampaya, Laguna Brava, Cuesta de Miranda y Chilecito. Algunas opciones contemplan solo una noche en San Juan y tres en Villa Unión (La Rioja), ideales para quienes buscan experiencias de “paisajes con dinosaurios”.

Según el sitio web, todas las propuestas de viajes cuentan con financiación en cuotas, muchas de ellas sin interés, a través de tarjetas de crédito bancarias. Además, Aerolíneas Argentinas participa del Travel Sale con planes especiales para volar dentro del país, exclusivamente desde agencias habilitadas.

¿Y las agencias de San Juan?

A pesar de que San Juan está presente como destino, ninguna agencia de viajes sanjuanina participa de forma directa en esta edición del Travel Sale. Así lo confirmó Ariel Giménez, presidente de la Asociación Sanjuanina de Agencias de Viajes, quien explicó que se hace difícil la participación sin el apoyo logístico y económico de parte de las autoridades provinciales.

“En otras provincias, los gobiernos respaldan a sus agencias con inversión en promoción y logística. Acá no. Por eso, San Juan solo aparece como destino dentro de paquetes armados por operadores mayoristas de otras regiones”, expresó Giménez.

Además, recordó que las agencias locales cumplen un rol clave en la experiencia turística, al coordinar servicios y garantizar una atención personalizada, algo que no puede ser reemplazado por plataformas automatizadas.

Consejos para comprar de forma segura

Desde la organización del Travel Sale recomiendan verificar siempre que las compras se realicen a través del sitio oficial travelsale.com.ar o de agencias habilitadas. Asegurarse de que la web comience con “https://” y tenga el candado de seguridad, así como revisar que la agencia esté registrada ante la Secretaría de Turismo.