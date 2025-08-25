lunes 25 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Turismo

Travel Sale 2025: qué paquetes se ofrecen para viajar a San Juan

Sin agencias locales, hay mayoristas que ofrecen ofertas hacia la provincia en el Travel Sale. Calingasta, Valle Fértil, Iglesia y Jachal, lo más ofrecido.

Por Elizabeth Pérez
El dique Punta Negra, uno de los destinos protagonistas del Travel Sale de San Juan.&nbsp;

El dique Punta Negra, uno de los destinos protagonistas del Travel Sale de San Juan. 

Desde este lunes 25 y hasta el domingo 31 de agosto se desarrolla una nueva edición del Travel Sale 2025, la reconocida acción nacional de descuentos para promover el turismo interno en temporada baja. Con la participación de más de 140 agencias de viajes de todo el país, la propuesta ofrece descuentos de hasta el 60%, promociones, y cuotas sin interés en paquetes turísticos, pasajes, alojamiento y experiencias.

Lee además
El balance de las vaciones de invierno 2025, según organismos nacionales.
Balance

Turismo en vacaciones: en medio de la caída en todo el país, San Juan fue un destino muy elegido, según informes nacionales
san juan dira presente en la feria internacional de turismo 2025 con productos y experiencias regionales
Producción

San Juan dirá presente en la Feria Internacional de Turismo 2025 con productos y experiencias regionales

En este contexto, San Juan aparece como uno de los destinos disponibles en la plataforma oficial del evento (travelsale.com.ar), con diferentes opciones que van desde escapadas cortas hasta itinerarios más completos que combinan naturaleza, historia y aventura. Eso sí, estas ofertas provienen de agencias mayoristas, ya que las agencias sanjuaninas estan ausentes en este edición del programa.

Algunos destacados para conocer San Juan

Aunque las propuestas parten desde distintos puntos del país, todas ellas posicionan a San Juan como un destino ideal para quienes buscan paisajes imponentes, tranquilidad y actividades al aire libre:

  • Noche y Día Turismo ofrece una propuesta desde $391.680 para viajar el 15 de septiembre. El paquete incluye 7 días y 4 noches entre San Juan y Calingasta, alojamiento con desayuno en el América Apart Hotel, y excursiones como city tour por la capital, visitas al Dique Punta Negra, Dique Ullum, bodegas y el santuario de la Difunta Correa. Beneficio por Travel Sale: 5% de descuento.
  • Columbia Viajes presenta el programa “San Juan a la Carta” desde $1.134.000, con tres noches en la capital y una en Valle Fértil (media pensión incluida), guía turístico durante todo el recorrido y visitas a Jáchal, Calingasta, Parque El Leoncito, Observatorios astronómicos, y actividades como trekking, kayak y almuerzo en Interlagos (Zonda). El alojamiento en la capital es en el Hotel Del Bono Central.
  • Decoller Uniendo Destinos combina San Juan y Mendoza desde $1.431.000, con un 10% de descuento. Incluye una noche en el hotel termal Pismanta, dos noches en Barreal, tres en Mendoza, y degustaciones de vinos en bodegas de ambas provincias. Alojamiento con media pensión o desayuno según la ciudad.
  • También se destacan paquetes combinados entre San Juan, La Rioja y Catamarca, ofrecidos por agencias como Jumeal, con precios entre $1.947.000 y $2.750.000, e itinerarios que incluyen Ischigualasto, Talampaya, Laguna Brava, Cuesta de Miranda y Chilecito. Algunas opciones contemplan solo una noche en San Juan y tres en Villa Unión (La Rioja), ideales para quienes buscan experiencias de “paisajes con dinosaurios”.

Según el sitio web, todas las propuestas de viajes cuentan con financiación en cuotas, muchas de ellas sin interés, a través de tarjetas de crédito bancarias. Además, Aerolíneas Argentinas participa del Travel Sale con planes especiales para volar dentro del país, exclusivamente desde agencias habilitadas.

¿Y las agencias de San Juan?

A pesar de que San Juan está presente como destino, ninguna agencia de viajes sanjuanina participa de forma directa en esta edición del Travel Sale. Así lo confirmó Ariel Giménez, presidente de la Asociación Sanjuanina de Agencias de Viajes, quien explicó que se hace difícil la participación sin el apoyo logístico y económico de parte de las autoridades provinciales.

“En otras provincias, los gobiernos respaldan a sus agencias con inversión en promoción y logística. Acá no. Por eso, San Juan solo aparece como destino dentro de paquetes armados por operadores mayoristas de otras regiones”, expresó Giménez.

Además, recordó que las agencias locales cumplen un rol clave en la experiencia turística, al coordinar servicios y garantizar una atención personalizada, algo que no puede ser reemplazado por plataformas automatizadas.

Consejos para comprar de forma segura

Desde la organización del Travel Sale recomiendan verificar siempre que las compras se realicen a través del sitio oficial travelsale.com.ar o de agencias habilitadas. Asegurarse de que la web comience con “https://” y tenga el candado de seguridad, así como revisar que la agencia esté registrada ante la Secretaría de Turismo.

Temas
Seguí leyendo

Un multimillonario con inversiones en San Juan inaugurará un shopping top de más de $130.000.000.000

Impuestos en San Juan: en cuotas y con descuentos

Una nueva comisaría en San Juan, casi terminada: mirá cómo va quedando

A disfrutar el sol durante la semana en San Juan porque el finde... ¿estará pasado por agua?

Arranca una semana agradable en San Juan: cuál será la máxima este lunes

Visitó San Juan, quedó sorprendida y salió a defender a la provincia de comentarios de "haters"

El sol reinará durante el cierre de semana en San Juan, ideal para un paseo de domingo

Alerta en el comercio de San Juan: cuántos locales cerraron en 2025, según referentes del sector

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
arranco el travel sale: como viajar con hasta 60% off, 2x1 y con cuotas sin interes
Para aprovechar

Arrancó el Travel Sale: cómo viajar con hasta 60% off, 2x1 y con cuotas sin interés

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Detienen a cinco Ciber Boys y cierran su local de narcomenudeo en plena Avenida Libertador
Golpe narco

Detienen a cinco "Ciber Boys" y cierran su local de narcomenudeo en plena Avenida Libertador

Qué son y cómo se forman las plantas rodadoras que aparecen con el viento zonda en San Juan
Curiosidad

Qué son y cómo se forman las "plantas rodadoras" que aparecen con el viento zonda en San Juan

Gravísimo hecho a la salida de un boliche en Capital: una camioneta atropelló a varias personas y huyó
En Luna Morena

Gravísimo hecho a la salida de un boliche en Capital: una camioneta atropelló a varias personas y huyó

Cayó en Mendoza uno de los principales sospechosos de la banda de los roba ruedas sanjuaninos
Investigación

Cayó en Mendoza uno de los principales sospechosos de la banda de "los roba ruedas sanjuaninos"

Un patrullero con sirenas y luces prendidas generó un choque múltiple en Chimbas: hospitalizaron a un bebé y a su madre embarazada
Delitos Especiales

Un patrullero con sirenas y luces prendidas generó un choque múltiple en Chimbas: hospitalizaron a un bebé y a su madre embarazada

Te Puede Interesar

El cambio del huso horario ya tiene media sanción y será el Senado el que termine de definir su aprobación. video
Videonota

Los sanjuaninos, divididos por el cambio del huso horario: qué opina cada grupo

Por Redacción Tiempo de San Juan
El dique Punta Negra, uno de los destinos protagonistas del Travel Sale de San Juan. 
Turismo

Travel Sale 2025: qué paquetes se ofrecen para viajar a San Juan

Por las presuntas coimas en ANDIS, Fabián Martín señaló que no son hechos positivos para la política
Repercusiones

Por las presuntas coimas en ANDIS, Fabián Martín señaló que "no son hechos positivos para la política"

Jáchal, la tierra del Chango Huaqueño, decretó duelo por 72 horas: dónde velarán sus restos
Dolor

Jáchal, la tierra del Chango Huaqueño, decretó duelo por 72 horas: dónde velarán sus restos

Un patrullero con sirenas y luces prendidas generó un choque múltiple en Chimbas: hospitalizaron a un bebé y a su madre embarazada
Delitos Especiales

Un patrullero con sirenas y luces prendidas generó un choque múltiple en Chimbas: hospitalizaron a un bebé y a su madre embarazada