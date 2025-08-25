Impuestos en San Juan: en cuotas y con descuentos

Rentas de San Juan informó que esta semana vencen impuestos clave y se pueden pagar en cuotas y con descuentos.

Los sanjuaninos ya pueden pagar la segunda cuota semestral 2025 de los impuestos provinciales y la novedad es que pueden hacerlo con beneficios: en cuotas sin interés y con bonificaciones. Este beneficio aplica a los impuestos Inmobiliario y del Automotor.

La Dirección General de Rentas de San Juan informó este lunes que los para acceder que los contribuyentes podrán abonar hasta en 6 cuotas sin interés estos impuestos si utilizan tarjeta de crédito del Banco San Juan.

La fecha límite para pagar es el 29 de agosto de 2025 y todo el trámite se hace online, desde la página oficial de Rentas.

Descuentos

Además del plan de cuotas, hay descuentos por pagar el semestre completo y por hacerlo de forma online:

En el caso del Impuesto Inmobiliario: aplica un 5% de descuento por pago semestral y se le suma un 10% extra si se paga online

Para el Impuesto Automotor: aplica un 5% por pago semestral y se le suma un 15% extra por pago online.

Los contribuyentes pueden consultar sus deudas, generar comprobantes y pagar directamente desde el sitio web: https://rentas.dgrsj.gob.ar

Todo se puede hacer de forma rápida, fácil y segura, sin necesidad de ir a una oficina.