lunes 25 de agosto 2025

Cronograma

Esta semana, se podrá comprar garrafas más baratas en cinco departamentos sanjuaninos

El programa Garrafa Hogar ya armó su agenda para los días correspondientes a la última semana de agosto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En qué departamentos estará el programa que ofrece garrafas más baratas esta semana.

En qué departamentos estará el programa que ofrece garrafas más baratas esta semana.

Durante la última semana de agosto, el programa Garrafa Hogar, que permite comprar garrafas a precios más económicos que los del mercado, recorrerá cinco departamentos, según informaron desde el Ministerio de Producción. Se trata de Rawson, Zonda, Chimbas, Calingasta y 9 de julio, que recibirán los camiones entre este lunes 25 y el próximo viernes 30 de agosto.

Dónde se podrá conseguir las garrafas más baratas esta semana en San Juan.
Los cinco departamentos en los que se podrá conseguir las garrafas más baratas esta semana
Rentas de San Juan informó que esta semana vencen impuestos clave y se pueden pagar en cuotas y con descuentos. 
Impuestos en San Juan: en cuotas y con descuentos

“Esta iniciativa forma parte del plan de contención invernal anticipada, que busca mitigar el impacto de las bajas temperaturas, ofreciendo descuentos de hasta un 40% respecto de los valores comerciales”, recordaron desde el organismo.

La movilidad oficial recorrerá distintas localidades de los departamentos mencionados. Las garrafas de 10 kg se ofrecerán a $15.000 y las de 15 kg a $25.000, exclusivamente mediante el sistema de “garrafa vacía por llena”, siempre que los envases se encuentren en condiciones aptas para su recarga.

El operativo, coordinado por Defensa al Consumidor y llevado a cabo en conjunto con empresas mayoristas, busca garantizar el acceso al gas como un derecho esencial durante la temporada invernal. Esta iniciativa forma parte del plan de contención invernal anticipada, que busca mitigar el impacto de las bajas temperaturas, ofreciendo descuentos respecto de los valores comerciales.

* Lunes 25 de Agosto - Rawson

- 9.00 hs. a 10.00 hs.- Olegario Andrade 2537 (antes de Alfredo Rizo). Unión Vecinal Villa Don Pablo.

- 10.30 hs. a 11.30 hs. - Unión Vecinal Lote Hogar 16. Calle Trieste y Quiroz.

- 12.00 hs. a 13.00 hs. - Unión Vecinal del Barrio San Luis. Calle Itatí 513 Sur, Barrio San Luis.

* Martes 26 de Agosto - Zonda

- 10.00 hs. a 12.00 hs. - Plazoleta del Barrio Alto Valle. Ruta 12.

- 12.30 hs. a 14.00 hs. - CIC Zonda.

* Miércoles 27 de Agosto - Chimbas

- 9.00 hs. a 11.00 hs. - Espacio Verde Villa Del Milagro.

- 11.30 hs. a 13.30 hs. - Loteo API II. Maradona y Proyectada.

* Jueves 28 de Agosto - Calingasta

- 9.00 hs. a 10.00 hs. - Plaza Patricia Sanjuaninas, Villa Calingasta. Av. Argentina S/n.

- 10.30 hs. a 11.00 hs. - Plaza Domingo F. Sarmiento, Tamberías. Calle Sarmiento.

- 11.30 hs. a 12.00 hs. - Plazoleta Héroes de Malvinas, Sorocayense. Ruta Nacional 149.

- 12.30 hs. a 13.30 hs. - Unión Vecinal Domingo F. Sarmiento, Barreal. Calle Las Heras y Av. Pte. Roca.

* Viernes 29 de Agosto - 9 de Julio

- 9.00 hs. a 11.00 hs. - Plaza de Alto de Sierra.

- 11.30 hs. a 13.30 hs. - Plaza de Fiorito.

El dique Punta Negra, uno de los destinos protagonistas del Travel Sale de San Juan. 
Turismo

Travel Sale 2025: qué paquetes se ofrecen para viajar a San Juan

Por Elizabeth Pérez

