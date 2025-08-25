Uno a uno, los candidatos que se disputan los centros de estudiantes de las unidades académicas de la UNSJ

Este miércoles 27 de agosto los estudiantes de cinco de las seis unidades académicas elegirán a sus representantes estudiantiles. De esta manera, alumnos de Facultad de Ingeniería; de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes; de la Facultad de Ciencias Sociales; de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño; y de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud; de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), dirimirán el futuro de sus centros de estudiantes para el período 2025-2027. Esta elección se suma a la de la Federación Universitaria, que se disputa entre Gonzalo Leyes, candidato del Frente Malvinas Argentinas (Ideas) y Ángel García, representante de los espacios Creando-HxT-Ateneo.