lunes 25 de agosto 2025

Uno a uno, los candidatos que se disputan los centros de estudiantes de las unidades académicas de la UNSJ

Este miércoles 27 de agosto los estudiantes eligen a sus representantes por el próximo período de dos años

Por Ana Paula Gremoliche
Este miércoles 27 de agosto los estudiantes de cinco de las seis unidades académicas elegirán a sus representantes estudiantiles. De esta manera, alumnos de Facultad de Ingeniería; de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes; de la Facultad de Ciencias Sociales; de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño; y de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud; de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), dirimirán el futuro de sus centros de estudiantes para el período 2025-2027. Esta elección se suma a la de la Federación Universitaria, que se disputa entre Gonzalo Leyes, candidato del Frente Malvinas Argentinas (Ideas) y Ángel García, representante de los espacios Creando-HxT-Ateneo.

Cabe destacar que, en este caso, las elecciones son en cinco de las seis unidades académicas debido a que en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales se realizaron en el mismo momento que los comicios generales en los que se eligió decano, resultando ganadora la agrupación Creando.

Los candidatos para asumir en los centros de estudiantes de las facultades

Facultad de Ingeniería

Ideas

  1. Tello Durán, Elías Franco.
  2. Olivera Aguero, Milagros Magalí.
  3. Torres Fernández, Santiago Nicolás.

Asociación de Estudiantes Unidos

  1. Garay Castro, Ramiro Exequiel.
  2. Solar Lange, Martina Luciana.
  3. Pontoriero, Marcelo Andrés.

Fórmula Académica

  1. García, Marcelo Alejandro.
  2. Mamaní Estayo, José Armando.
  3. Ochoa, María José Milagros

Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes

Ideas

  1. Lopez Peña, Gonzalo Valentín.
  2. Tello Garramuño, Melina Micaela.
  3. Garay Colarte, Hernán Agustín.

La Marea

  1. Cortez, Edgar Ariel.
  2. Maturano Araya, Karen Rocío.
  3. Guerra, Hugo Maximiliano.

Facultad de Ciencias Sociales

La Manso-Generación

  1. Echenique, David.
  2. Leveque, Guadalupe.
  3. Carrizo, Maximiliano.

Creando

  1. Rivero Sánchez, Ezequiel Alejandro.
  2. Leila Edith, Grams.
  3. Scelatto Macías, Bruno Agustín.

Ideas

  1. Jara Bustos, Cristian Samuel.
  2. Montaño Carmona, Rocío Yanela.
  3. Díaz, Luján.

Vanguardia

  1. Graffigna, Angelina Verenice.
  2. Gómez Savio, Leandro Fabrizio.
  3. Manzur Castronovo, Victoria Hessen.

La Marea

  1. Maya, Ana Paula.
  2. Martínez Verón, Agustín Elías.
  3. Escales, María Florencia.

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño

Ideas + Estudiantes independientes

  1. Ramírez, Hernán.
  2. Zabaleta, Lara.
  3. Sánchaez Hassanie, Melina.

Bitácora

  1. Aubone, Jorgelina.
  2. Arias, Camila.
  3. Godoy, Guadalupe-

Otra escala estudiantil

Escuela Universitaria Ciencias de la Salud

Ideas

  1. Gómez, Paula Noelia.
  2. Peñaloza, Santino Benjamín.
  3. Ahumada, Magalí.

Sinapsis

  1. Herrera, Ramón Francisco.
  2. Gallardo, Franco.
  3. Tejada Posse, Axel Fernando.

La Medina

  1. Quiroz, Diego.
  2. Albarracín, Exequiel.
  3. Velázquez, Agustina.

