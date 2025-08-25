lunes 25 de agosto 2025

Presuntas coimas con medicamentos: El ministerio de Salud abrió sumario y auditoría en ANDIS

El ministro de Salud, Mario Lugones, abriría los libros de la ANDIS, tras los audios de su ex titular, en los que habla de coimas en el gobierno nacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Mario Lugones, ministro de Salud

Mario Lugones, ministro de Salud

En medio del escándalo por las presuntas coimas de las que habla el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, en audios que se filtraron la última semana, el ministro de Salud, Mario Lugones, ordenó abrir un sumario interno e iniciar una auditoría en el área. Según pudo saber TN, la investigación comenzará este martes.

En los audios, Spagnuolo habla de retornos por contratos millonarios y asegura que el dinero llegaba a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei. También aparecen nombrados Eduardo “Lule” Menem; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Tras echar a Spagnuolo de su cargo, el Gobierno designó a Alejandro Vilches como interventor de la Andis.

Cómo avanza la causa judicial

Más allá de las investigaciones oficiales dentro del área de Discapacidad, la justicia avanza con la causa que busca confirmar si hubo un pedido de coimas.

El viernes se hicieron allanamientos y el sábado comenzaron las pericias sobre los celulares incautados a los principales involucrados.

En poder de la Justicia están los celulares de Spagnuolo; de Daniel Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, y de Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de la Droguería Suizo Argentina. Este lunes entregó su teléfono Jonathan Kovalivker, hermano del empresario, que no había sido localizado.

Fuentes del caso confirmaron que ninguno de los implicados entregó las contraseñas de sus dispositivos. Esto obliga a los técnicos a recurrir a procedimientos complejos para intentar desbloquearlos, sobre todo en el caso de los iPhone y sobre eso trabajan desde que tienen en su poder los teléfonos.

El eje de la investigación pasa ahora por lo que puedan revelar esos teléfonos: mensajes, audios y archivos que permitan confirmar la existencia de pedidos de sobornos.

Mientras los peritos trabajan, en los Tribunales circula documentación de contrataciones de la Droguería Suizo Argentina por casi $11.000 millones, una empresa vinculada con Martín Menem. El fiscal Franco Piccardi busca establecer si esos papeles respaldan la hipótesis del pago de retornos a cambio de negocios con el Estado.

