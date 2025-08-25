lunes 25 de agosto 2025

Polémica

Nuevos audios de Spagnuolo, con más funcionarios mencionados

Una ministra, y una que ya no lo es, son protagonistas de los nuevos audios de Diego Spagnuolo, el ex titular de la ANDIS que habló de coimas en el gobierno nacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El escándalo por los audios de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo y explosivo capítulo. Se conocieron nuevas grabaciones atribuidas al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, en las que ahora menciona a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y a la excanciller Diana Mondino.

image

En los nuevos audios que se conocieron, Spagnuolo acusa directamente a Pettovello de traicionarlo. "Sandra a mí me hizo una jugada medio... me dejó expuesto con Karina y con Lule, cuando yo hable con ella, fue y habló con Javier", se escucha decir al exfuncionario.

La transcripción de los nuevos audios

  • La acusación a Pettovello: "Me dejó expuesto y después se hace la pelotuda y se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo como hablarlo".
  • Crítica a la interna: "Esto está implosionando de adentro. Medio pelotuda también, Sandra. La mina se hace la re pelotuda".
  • Mención a Mondino: En otro pasaje, se refiere a problemas en el Gabinete: "Fijate los quilombos que están teniendo... están teniendo quilombos grosos también con Diana Mondino".
  • Sobre el Presidente: "Javier desentendido de todo".
  • Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rivadavia630/status/1959995250077802697&partner=&hide_thread=false

Mientras la Justicia avanza con la investigación y los allanamientos, desde el Gobierno, a través de los primos Martín y Eduardo "Lule" Menem, insisten en que se trata de una "monumental operación" de la oposición y aseguran la "absoluta falsedad del contenido" de las grabaciones.

Temas
