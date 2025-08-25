Nuevos audios de Spagnuolo, con más funcionarios mencionados

El escándalo por los audios de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo y explosivo capítulo. Se conocieron nuevas grabaciones atribuidas al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, en las que ahora menciona a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y a la excanciller Diana Mondino.

image En los nuevos audios que se conocieron, Spagnuolo acusa directamente a Pettovello de traicionarlo. "Sandra a mí me hizo una jugada medio... me dejó expuesto con Karina y con Lule, cuando yo hable con ella, fue y habló con Javier", se escucha decir al exfuncionario.

La transcripción de los nuevos audios La acusación a Pettovello: "Me dejó expuesto y después se hace la pelotuda y se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo como hablarlo".

"Me dejó expuesto y después se hace la pelotuda y se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo como hablarlo". Crítica a la interna: "Esto está implosionando de adentro. Medio pelotuda también, Sandra. La mina se hace la re pelotuda".

"Esto está implosionando de adentro. Medio pelotuda también, Sandra. La mina se hace la re pelotuda". Mención a Mondino: En otro pasaje, se refiere a problemas en el Gabinete: "Fijate los quilombos que están teniendo... están teniendo quilombos grosos también con Diana Mondino".

En otro pasaje, se refiere a problemas en el Gabinete: "Fijate los quilombos que están teniendo... están teniendo quilombos grosos también con Diana Mondino". Sobre el Presidente: "Javier desentendido de todo".

"Javier desentendido de todo". Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rivadavia630/status/1959995250077802697&partner=&hide_thread=false Se filtró un nuevo audio en el caso de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad: “Milei está desentendido de todo”.



Diego Spagnuolo, exdirector del organismo, es el protagonista de la grabación en la que menciona a Sandra Pettovello, Ministra de Capital… pic.twitter.com/zpcaU6EIBd — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) August 25, 2025 Mientras la Justicia avanza con la investigación y los allanamientos, desde el Gobierno, a través de los primos Martín y Eduardo "Lule" Menem, insisten en que se trata de una "monumental operación" de la oposición y aseguran la "absoluta falsedad del contenido" de las grabaciones.

