Nuevos audios de Spagnuolo, con más funcionarios mencionados

El escándalo por los audios de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo y explosivo capítulo. Se conocieron nuevas grabaciones atribuidas al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, en las que ahora menciona a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y a la excanciller Diana Mondino.
En los nuevos audios que se conocieron, Spagnuolo acusa directamente a Pettovello de traicionarlo. "Sandra a mí me hizo una jugada medio... me dejó expuesto con Karina y con Lule, cuando yo hable con ella, fue y habló con Javier", se escucha decir al exfuncionario.
La transcripción de los nuevos audios
- La acusación a Pettovello: "Me dejó expuesto y después se hace la pelotuda y se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo como hablarlo".
- Crítica a la interna: "Esto está implosionando de adentro. Medio pelotuda también, Sandra. La mina se hace la re pelotuda".
- Mención a Mondino: En otro pasaje, se refiere a problemas en el Gabinete: "Fijate los quilombos que están teniendo... están teniendo quilombos grosos también con Diana Mondino".
- Sobre el Presidente: "Javier desentendido de todo".
Mientras la Justicia avanza con la investigación y los allanamientos, desde el Gobierno, a través de los primos Martín y Eduardo "Lule" Menem, insisten en que se trata de una "monumental operación" de la oposición y aseguran la "absoluta falsedad del contenido" de las grabaciones.