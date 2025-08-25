Un patrullero con sirenas y luces prendidas generó un choque múltiple en Chimbas: hospitalizaron a un bebé y a su madre embarazada

Este domingo por la tarde ocurrió un violento y múltiple choque en Chimbas donde tuvo como protagonista a cuatro vehículos. Uno de esos fue un patrullero de la Policía de San Juan. S eis personas terminaron lesionadas , entre ellos, un bebé de 1 año y su mamá que está embarazada de 19 semanas, expresaron fuentes judiciales.

Este múltiple choque ocurrió en la esquina de Mendoza y Neuquén. El patrullero -Chevrolet Cruze- conducido por el cabo Evan Saroca y acompañado por el c abo Cristian Guzmán circulaban por Neuquén de Este a Oeste. Estos iban hacia un procedimiento cuando en la esquina de calle Mendoza fueron golpeados en la parte trasera del lado izquierdo por una moto KTM 200cc que conducía un hombre.

Dato: testigos afirmaron que el patrullero iba con sirenas y luces encendidas.

El patrullero hizo un trompo y terminó golpeando a dos motocicletas que estaban por calle Neuquén, en el otro carril ya que estaban esperando el paso del semáforo. En una de estas motos iba una pareja con su hijo de un año.

La pareja fue identificada como Enzo Elizondo (28) y Emily María Escudero (29). Estos iban con su hijo, de un año. Además, Escudero está embarazada de 19 semanas. Desde la Justicia informaron que toda la familia fue enviada al hospital y que todavía se encuentran internados. El bebé sufrió politraumatismos leves y está fuera de peligro, la madre también sufrió golpes y se espera el parte médico para confirmar el estado de su embarazo.

El que se llevó la peor parte fue el conductor de la motocicleta KTM y que choca al patrullero. Se desconoce su nombre, porque la Policía no pudo entrevistarlo ya que estaba inconsciente. El mismo se encuentra con múltiples lesiones y su vida no correría riesgo, informaron.

El conductor del patrullero, Evan Saroca también está internado. Su parte médico dijo que presentó politraumatismos y tiene un traumatismo encéfalo craneal. El sexto herido es el conductor de otra moto que estaba al lado de la pareja. Fue enviado al nosocomio, pero fue dado de alta a las horas.

El hecho está siendo investigado por UFI Delitos Especiales. En el lugar trabajó el ayudante fiscal Emiliano Púgliese bajo las órdenes del fiscal Francisco Micheltorena de UFI N°4. Desde este lado, expresaron que están esperando los últimos partes médicos y que también se pidió la extracción de video de una cámara de seguridad del CISEM que hay en la esquina para confirmar la teoría del hecho.