Rompieron un colectivo a piedrazos en Pocito y una niña terminó herida

Un hecho violento conmocionó a vecinos de Pocito . Según trascendió el último fin de semana, una niña de 6 años sufrió heridas luego de que un grupo de personas arrojara piedras contra un colectivo de la línea 244 .

Según informaron fuentes policiales, el ataque se produjo en la zona de calles Lemos y Granaderos. El colectivo circulaba con varios pasajeros cuando, de manera repentina, una lluvia de piedras impactó contra los cristales de la unidad, rompiendo una de las ventanillas. La explosión de vidrios provocó que la niña resultara lesionada.

Testigos relataron que entre los pasajeros viajaba un policía, quien ordenó detener el colectivo para perseguir a los responsables del ataque. Mientras tanto, el chofer continuó su recorrido hasta el Hospital de Pocito para que la menor recibiera atención médica.

La causa quedó bajo investigación de la Comisaría local, que intenta identificar a los autores del hecho y establecer las circunstancias exactas del ataque.