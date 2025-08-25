lunes 25 de agosto 2025

Lamentable

Rompieron un colectivo a piedrazos en Pocito y una niña terminó herida

El hecho trascendió el último fin de semana. El chofer continuó su recorrido hasta el Hospital de Pocito para que la menor recibiera atención médica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un hecho violento conmocionó a vecinos de Pocito. Según trascendió el último fin de semana, una niña de 6 años sufrió heridas luego de que un grupo de personas arrojara piedras contra un colectivo de la línea 244.

Imagen ilustrativa.
Animales sueltos

Un colectivo chocó a dos caballos en Ruta 20: los equinos murieron
conmocion en caucete por la muerte de un hombre de 38 anos
Tristeza

Conmoción en Caucete por la muerte de un hombre de 38 años

Según informaron fuentes policiales, el ataque se produjo en la zona de calles Lemos y Granaderos. El colectivo circulaba con varios pasajeros cuando, de manera repentina, una lluvia de piedras impactó contra los cristales de la unidad, rompiendo una de las ventanillas. La explosión de vidrios provocó que la niña resultara lesionada.

Testigos relataron que entre los pasajeros viajaba un policía, quien ordenó detener el colectivo para perseguir a los responsables del ataque. Mientras tanto, el chofer continuó su recorrido hasta el Hospital de Pocito para que la menor recibiera atención médica.

La causa quedó bajo investigación de la Comisaría local, que intenta identificar a los autores del hecho y establecer las circunstancias exactas del ataque.

Temas
Dejá tu comentario

