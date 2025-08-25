lunes 25 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Operativos

En varios allanamientos recuperaron autos y motos robadas en distintos puntos de San Juan

Varios rodados, entre autos y motos, fueron secuestrados por la Policía. Estaban denunciados como robados y algunos tenían documentación adulterada. Había conexiones con causas en otras provincias.

Por Redacción Tiempo de San Juan
robo de autos

Durante este mes, efectivos policiales de la provincia lograron importantes avances en la lucha contra el delito automotor. A través de diversos operativos desplegados en varios departamentos del Gran San Juan, se logró secuestrar vehículos que habían sido denunciados como robados o presentaban irregularidades documentales.

Lee además
comenzo el juicio contra el enfermero sanjuanino acusado por la muerte de una paciente
Trubunales

Comenzó el juicio contra el enfermero sanjuanino acusado por la muerte de una paciente
nuevo detenido por el crimen del jubilado alday: estuvo involucrado en el brutal homicidio de un bebe
Giro inesperado

Nuevo detenido por el crimen del jubilado Alday: estuvo involucrado en el brutal homicidio de un bebé

Los procedimientos, llevados a cabo en Capital, Rivadavia, Caucete y Rawson, permitieron interceptar autos y motos con pedidos de secuestro vigentes, muchos de ellos con causas abiertas en provincias vecinas como Mendoza y Córdoba.

Uno de los primeros casos se dio el 2 de agosto en Capital, en la intersección de Pueyrredón y Maipú, donde se incautó una Volkswagen Amarok (LHH-617) que figuraba como robada en Córdoba. Luego, el 5 de agosto, hubo tres hallazgos clave: en Remedios de Escalada y Belgrano, se descubrió un Peugeot 308 con chapa adulterada; en el barrio Huazihul, apareció otro vehículo del mismo modelo también con patente falsa. Ambos estaban vinculados a causas activas en Mendoza y Córdoba.

Más adelante, el 15 de agosto en Caucete, se recuperó una Chevrolet S10 (FIL-30), sustraída en julio de 2023 en Mendoza. Al día siguiente, en el barrio Ingeniero Céspedes de Rivadavia, la Policía encontró un Peugeot 207 (KAX-628) buscado por autoridades judiciales de San Martín, también en Mendoza.

En paralelo, también se incautaron motocicletas relacionadas a hechos delictivos. El pasado 5 de julio, en calle Proyectada (entre Ruta 270 y calle 9), fue retenida una Gilera Smash 110cc sin dominio, lo que derivó en la detención de Roberto Carlos Muñoz, bajo órdenes del fiscal Miguel Gay. En otro operativo, el 9 de agosto, se halló una Motomel Blitz (A-058-HJU) en calle Tierra del Fuego, denunciada en Comisaría 3ª de Trinidad.

Desde las fiscalías intervinientes señalaron que las investigaciones continúan para identificar a los responsables y avanzar en las causas judiciales correspondientes. Todos los vehículos quedaron a disposición de la Justicia.

Seguí leyendo

Rompieron un colectivo a piedrazos en Pocito y una niña terminó herida

Conmoción en Caucete por la muerte de un hombre de 38 años

En Rawson: una pareja denunció que el "Roto" Pastén los invitó a tomar a su casa y que una patota los estaba esperando

Chimbas: lo atraparon infraganti cuando intentaba "engancharse" de la luz

Detienen a dos hombres que intentaron entrar a una casa en Capital

Le robaron la moto a un delivery en Capital: un sujeto la había sustraído con una llave falsa

Cayó preso por robarse una anchada de una casa de Chimbas

Un patrullero con sirenas y luces prendidas generó un choque múltiple en Chimbas: hospitalizaron a un bebé y a su madre embarazada

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
gravisimo hecho a la salida de un boliche en capital: una camioneta atropello a varias personas y huyo
En Luna Morena

Gravísimo hecho a la salida de un boliche en Capital: una camioneta atropelló a varias personas y huyó

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Gravísimo hecho a la salida de un boliche en Capital: una camioneta atropelló a varias personas y huyó
En Luna Morena

Gravísimo hecho a la salida de un boliche en Capital: una camioneta atropelló a varias personas y huyó

Un patrullero con sirenas y luces prendidas generó un choque múltiple en Chimbas: hospitalizaron a un bebé y a su madre embarazada
Delitos Especiales

Un patrullero con sirenas y luces prendidas generó un choque múltiple en Chimbas: hospitalizaron a un bebé y a su madre embarazada

Un colectivero sanjuanino con antecedentes violentos, condenado otra vez, pero no irá a la cárcel
Le quemó hasta su ropa

Un colectivero sanjuanino con antecedentes violentos, condenado otra vez, pero no irá a la cárcel

Conmoción: encontraron a una pareja muerta en un auto abandonado
En San Antonio de Areco

Conmoción: encontraron a una pareja muerta en un auto abandonado

Penalistas coinciden: qué condiciones debe tener el futuro Fiscal General
Sustituto de Jimmy

Penalistas coinciden: qué condiciones debe tener el futuro Fiscal General

Te Puede Interesar

Comenzó el juicio contra el enfermero sanjuanino acusado por la muerte de una paciente
Trubunales

Comenzó el juicio contra el enfermero sanjuanino acusado por la muerte de una paciente

Por Redacción Tiempo de San Juan
Uno a uno, los candidatos que se disputan los centros de estudiantes de las unidades académicas de la UNSJ
Repaso

Uno a uno, los candidatos que se disputan los centros de estudiantes de las unidades académicas de la UNSJ

Nuevo detenido por el crimen del jubilado Alday: estuvo involucrado en el brutal homicidio de un bebé
Giro inesperado

Nuevo detenido por el crimen del jubilado Alday: estuvo involucrado en el brutal homicidio de un bebé

San Juan despide al Chango Huaqueño: hasta cuándo será el velorio y dónde descansarán sus restos
El folklore, de luto

San Juan despide al Chango Huaqueño: hasta cuándo será el velorio y dónde descansarán sus restos

En varios allanamientos recuperaron autos y motos robadas en distintos puntos de San Juan
Operativos

En varios allanamientos recuperaron autos y motos robadas en distintos puntos de San Juan