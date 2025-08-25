En varios allanamientos recuperaron autos y motos robadas en distintos puntos de San Juan

Durante este mes, efectivos policiales de la provincia lograron importantes avances en la lucha contra el delito automotor. A través de diversos operativos desplegados en varios departamentos del Gran San Juan, se logró secuestrar vehículos que habían sido denunciados como robados o presentaban irregularidades documentales.

Los procedimientos, llevados a cabo en Capital, Rivadavia, Caucete y Rawson , permitieron interceptar autos y motos con pedidos de secuestro vigentes , muchos de ellos con causas abiertas en provincias vecinas como Mendoza y Córdoba .

Uno de los primeros casos se dio el 2 de agosto en Capital, en la intersección de Pueyrredón y Maipú, donde se incautó una Volkswagen Amarok (LHH-617) que figuraba como robada en Córdoba. Luego, el 5 de agosto, hubo tres hallazgos clave: en Remedios de Escalada y Belgrano, se descubrió un Peugeot 308 con chapa adulterada; en el barrio Huazihul, apareció otro vehículo del mismo modelo también con patente falsa. Ambos estaban vinculados a causas activas en Mendoza y Córdoba.

Más adelante, el 15 de agosto en Caucete, se recuperó una Chevrolet S10 (FIL-30), sustraída en julio de 2023 en Mendoza. Al día siguiente, en el barrio Ingeniero Céspedes de Rivadavia, la Policía encontró un Peugeot 207 (KAX-628) buscado por autoridades judiciales de San Martín, también en Mendoza.

En paralelo, también se incautaron motocicletas relacionadas a hechos delictivos. El pasado 5 de julio, en calle Proyectada (entre Ruta 270 y calle 9), fue retenida una Gilera Smash 110cc sin dominio, lo que derivó en la detención de Roberto Carlos Muñoz, bajo órdenes del fiscal Miguel Gay. En otro operativo, el 9 de agosto, se halló una Motomel Blitz (A-058-HJU) en calle Tierra del Fuego, denunciada en Comisaría 3ª de Trinidad.

Desde las fiscalías intervinientes señalaron que las investigaciones continúan para identificar a los responsables y avanzar en las causas judiciales correspondientes. Todos los vehículos quedaron a disposición de la Justicia.