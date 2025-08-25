En la previa del choque con San Martín, River visita a Lanús

Tras la tensionante clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores el último jueves, River vuelve a poner la cabeza en el Torneo Clausura. Este lunes, desde las 21.15, visitará a Lanús por la sexta fecha del Grupo B y Marcelo Gallardo dispondría varios cambios, ya que el jueves debe enfrentar a Unión por los octavos de final de la Copa Argentina.

Video En el Día del Relator, el recuerdo eterno de Mario Castro y aquel grito que hizo vibrar al Pueblo Viejo

Con pocos días para preparar el duelo ante el Granate, el Muñeco tendría decidido preservar a algunos jugadores luego del enorme desgaste físico en la reciente victoria sobre Libertad por penales, en la que jugó toda la segunda mitad con 10 hombres por la expulsión de Giuliano Galoppo.

Enzo Pérez, Marcos Acuña e Ignacio Fernández, los tres jugadores de campo más veteranos, sumados a Paulo Díaz, quien fue reemplazado en el entretiempo por un traumatismo en uno de sus tobillos, se quedaron afuera del equipo para no forzar la máquina. Kevin Castaño, Milton Casco, Matías Galarza y Lautaro Rivero serían sus reemplazantes.

Además, podrían también descansar Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta, recién recuperado de una lesión. Si esto sucede, Sebastián Boselli podría ingresar como lateral derecho (Fabricio Bustos está lesionado) y Juan Carlos Portillo sumaría su segunda aparición como primer marcador central.

En tanto, la idea es que Juan Fernando Quintero vuelva a tener otra titularidad, luego de haber sido sacrificado ante Libertad por la roja a Galoppo. El colombiano había tenido buenas pinceladas y tras su salida el equipo se quedó sin fútbol (además de con 10 hombres), y podría ir desde el arranque en el Sur Bonaerense.

Santiago Lencina pelea por recuperar su lugar, y se lo disputa con Juanfer, Galoppo y Galarza. El pibe pagó por una clara merma en su rendimiento, pero podría volver al equipo ante una rotación tan profunda. Su presencia le da versatilidad al esquema táctico, ya que puede jugar como extremo en un 4-3-3 o bien puede retrasarse y ser parte del mediocampo.