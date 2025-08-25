Gravísimo hecho a la salida de un boliche en Capital: una camioneta atropelló a varias personas y huyó

En las últimas horas se dio a conocer un hecho muy violento a la salida de un boliche en Capital, precisamente en Luna Morena, ubicado por Avenida Rawson y Estrada.

En las imágenes que dio a conocer FM Del Sol, una de las personas grabó el momento que el conductor de una camioneta pasa por encima a unas personas y luego escapa a toda velocidad.

Desde las Unidades Fiscales, tanto Genérica como Delitos Especiales, manifestaron no haber sido avisados de tal situación. Desde la Policía tampoco hay información oficial, es más, los oyentes dijeron en la radio que no había policía presente al momento del hecho.

Este hecho habría ocurrido en la madrugada del domingo. Se desconoce el motivo de porqué comenzó esta pelea, pero claramente se ve cómo el conductor de la camioneta intenta irse de manera muy temeraria, pasando por encima a varias personas. También se logra ver que la gresca sigue en la vía pública.

Mirá el video: