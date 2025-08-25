Le robaron la moto a un delivery en Capital: un sujeto la había sustraído con una llave falsa

Un delivery fue víctima de la inseguridad, cuando le robaron su motocicleta en Capital. El ladrón utilizó una llave falsa para sustraer el vehículo.
Los efectivos encontraron el rodado en Rivadavia. El malviviente quedó aprehendido.
El hecho ocurrió pasadas las 23:30 en calle Juan José Paso Oeste, donde la víctima, un hombre de 32 años, se encontraba trabajando. En ese momento, Gonzalo Nahuel Gómez, de 27 años, aprovechó la ocasión y se llevó la moto, una Gilera Smash 110cc.
La denuncia y un rápido accionar policial permitieron dar con el rodado. Cerca de las 00:15, efectivos de la Comisaría Cuarta lograron interceptar al sospechoso en Avenida Ignacio de la Roza, entre Rastreador Calívar y Chacabuco, en Rivadavia, donde finalmente fue aprehendido.
El delincuente quedó a disposición de la Justicia por el delito de robo agravado por el uso de llave falsa. Intervino la UFI de Flagrancia, a cargo de la fiscal Paula Carena, quien ordenó las medidas.