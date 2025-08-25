En Rawson: una pareja denunció que el "Roto" Pastén los invitó a tomar a su casa y que una patota los estaba esperando

La fiscalía de UFI Genérica está investigando un hecho grave que ocurrió en Villa Lega en Rawson y que tuvo a una pareja como damnificada. Estas personas manifestaron que entraron engañadas a un domicilio y que una patota agredió a ambos, llevándose la peor parte un hombre, el cual terminó internando en el Hospital Rawson con puñaladas y golpes.

La pareja de este hombre radicó la denuncia en comisaría 3ra. Contó que ella y su pareja identificada como Darío Escalante estaban en su casa. En un momento de la madrugada del domingo salieron a comprar. En el camino se encontraron con Víctor “El Roto” Pastén y los invitó a su casa a tomar bebidas alcohólicas.

Siguiendo con su relato, la pareja ingresó y en el interior fue agredido por la patota con golpes de puño y con un cuchillo, provocándole heridas a la altura del omóplato izquierdo y en el pómulo.

Personal de emergencias lo atendió en el lugar y lo enviaron al Hospital Rawson. La mujer manifestó que solo la agarraron del pelo, radicó la denuncia en comisaría 3ra. Los efectivos fueron y ya no había nadie en el domicilio.

El caso recayó en manos de UFI Genérica y en conjunto con seccional 3ra llevan la investigación del caso.