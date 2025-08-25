lunes 25 de agosto 2025

Denuncia en UFI Genérica

En Rawson: una pareja denunció que el "Roto" Pastén los invitó a tomar a su casa y que una patota los estaba esperando

La denunciante dijo que a ella solamente la agarraron de los pelos, pero que su pareja fue brutalmente agredida con un cuchillo. Ahora se encuentra internado en el Hospital Rawson.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La fiscalía de UFI Genérica está investigando un hecho grave que ocurrió en Villa Lega en Rawson y que tuvo a una pareja como damnificada. Estas personas manifestaron que entraron engañadas a un domicilio y que una patota agredió a ambos, llevándose la peor parte un hombre, el cual terminó internando en el Hospital Rawson con puñaladas y golpes.

La pareja de este hombre radicó la denuncia en comisaría 3ra. Contó que ella y su pareja identificada como Darío Escalante estaban en su casa. En un momento de la madrugada del domingo salieron a comprar. En el camino se encontraron con Víctor “El Roto” Pastén y los invitó a su casa a tomar bebidas alcohólicas.

Siguiendo con su relato, la pareja ingresó y en el interior fue agredido por la patota con golpes de puño y con un cuchillo, provocándole heridas a la altura del omóplato izquierdo y en el pómulo.

Personal de emergencias lo atendió en el lugar y lo enviaron al Hospital Rawson. La mujer manifestó que solo la agarraron del pelo, radicó la denuncia en comisaría 3ra. Los efectivos fueron y ya no había nadie en el domicilio.

El caso recayó en manos de UFI Genérica y en conjunto con seccional 3ra llevan la investigación del caso.

