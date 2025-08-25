Comenzó el juicio contra el enfermero sanjuanino acusado por la muerte de una paciente

Este lunes por la mañana comenzó el juicio contra un enfermero acusado por la muerte de una paciente, a quien según se sospecha no habría asistido correctamente y, como consecuencia, se produjo la fatalidad. Se trata de Marcelo Gerardo Acosta , imputado por homicidio culposo y que comenzó a ser investigado en julio de 2024 .

Acorde sostiene la fiscalía, representada en el debate por Iván Grassi, el acusado por mala praxis habría sido comisionado para atender a Susana Molina , quien se hallaba internada en el Hospital Rawson. Sin embargo, el profesional de la salud no habría actuado como su labor lo requiere y tal situación habría resultado perjudicial para la mujer de 57 años, que había sufrido un ACV.

Frente a la jueza de Ana Carolina Parra, Acosta se sentó en el banquillo de los acusados y oyó los primeros fundamentos por los que el Ministerio Público pretende que resulte condenado. Es que según la plataforma fáctica que sostiene la acusación en su contra, existen pruebas científicas que concluyeron que el enfermero tenía una responsabilidad y no la cumplió.

Acosta hizo uso de su defensa y negó los hechos que le endilgan y por los que sería condenado a 3 años de prisión en suspenso y a 8 años de inhabilitación para ejercer su profesión, dado que esa fue la pretensión punitiva del fiscal que realizó los alegatos de apertura.

Entre los detalles más sobresalientes del caso surge, a través de testimonios de familiares de la presunta víctima, es que la mujer escribió en un papel diciendo que el enfermero tenía que ir a curarla, ya que además de los cuidados básicos, lo que Acosta debía hacer era aspirar -de manera constante- las secreciones de la cánula de la traqueotomía. Sin embargo, no lo hizo y ello desencadenó lo peor.

A partir de ello, la fiscalía sospecha que, al no limpiarse, se obstruyó y la mujer entró en un paro cardiorrespiratorio. Si bien se hallaba internada en clínica médica, tal situación obligó a que fuera trasladada a terapia intensiva y más tarde ocurrió lo peor. El informe de autopsia confirmó que la mujer sufrió una hipoxia, es decir, que no le llegó el oxígeno suficiente al cerebro.

Como comenzaron a declarar familiares de la mujer fallecida, está previsto que continúen en los próximos días, al igual que médicos, kinesiólogos y demás especialistas que, de alguna forma, estuvieron allegados a los hechos.