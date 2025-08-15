Golpeó a una kiosquera en Rawson y, antes de huir, se robó un par de escobillones

En un insólito hecho ocurrido en la tarde de este jueves, una mujer fue detenida en Villa Krause, Rawson, tras golpear a la empleada de un kiosco y llevarse un par de escobillones como botín.

Colecta Tras la golpiza, juntaron el dinero para operar al menor agredido en Rawson y hubo colaboración del Gobierno de San Juan

Rawson El increíble momento en que una policía sanjuanina le salva la vida a un bebé de un mes

El episodio tuvo lugar en la esquina de calles Alvear y Quiroga, cuando Andrea Verónica Godoy, de 39 años, ingresó a un Maxi Kiosco y abordó por detrás a la trabajadora, de 25 años, propinándole varios golpes de puño.

No conforme con la agresión, la mujer tomó dos escobillones que estaban exhibidos en la vereda y escapó por calle Quiroga. Minutos después, fue interceptada por un móvil de la Comisaría 6°, que intervino rápidamente tras recibir la denuncia.

El ayudante fiscal, Dr. Sergio Cuneo, se presentó en el lugar y dispuso el inicio del procedimiento de Flagrancia. Godoy quedó detenida y vinculada por los delitos de hurto simple y lesiones leves en concurso real.