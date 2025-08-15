viernes 15 de agosto 2025

Flagrancia

Golpeó a una kiosquera en Rawson y, antes de huir, se robó un par de escobillones

La agresora quedó detenida en la comisaría jurisdiccional y vinculada a dos delitos, hurto y lesiones leves.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-15 at 09.25.41

En un insólito hecho ocurrido en la tarde de este jueves, una mujer fue detenida en Villa Krause, Rawson, tras golpear a la empleada de un kiosco y llevarse un par de escobillones como botín.

El episodio tuvo lugar en la esquina de calles Alvear y Quiroga, cuando Andrea Verónica Godoy, de 39 años, ingresó a un Maxi Kiosco y abordó por detrás a la trabajadora, de 25 años, propinándole varios golpes de puño.

No conforme con la agresión, la mujer tomó dos escobillones que estaban exhibidos en la vereda y escapó por calle Quiroga. Minutos después, fue interceptada por un móvil de la Comisaría 6°, que intervino rápidamente tras recibir la denuncia.

El ayudante fiscal, Dr. Sergio Cuneo, se presentó en el lugar y dispuso el inicio del procedimiento de Flagrancia. Godoy quedó detenida y vinculada por los delitos de hurto simple y lesiones leves en concurso real.

