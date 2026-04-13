La causa por el crimen de Emir Barboza sumó este lunes un nuevo capítulo judicial. En conferencia de prensa, el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Francisco Nicolía, confirmó que impugnará la resolución dictada por la jueza de garantías Mabel Moya, que dejó en libertad a cuatro de los siete imputados y otorgó prisión domiciliaria a los tres restantes .

Exclusivo "No es un perro": habló la familia de Emir Barboza, tras la liberación de cuatro acusados por el crimen en el Valle Grande

La decisión fue tomada tras una audiencia realizada el pasado viernes, cuando estaba por vencer la prisión preventiva de los detenidos. En ese contexto, la fiscalía había solicitado la prórroga de la medida por seis meses, plazo que consideran necesario para completar la investigación. Sin embargo, la magistrada rechazó el planteo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2043723463156797516&partner=&hide_thread=false Caso Emir Barboza: la fiscalía impugnará la resolución de la jueza Moya e insistirá con la preventiva para los 7 imputados pic.twitter.com/bg0v9h5Bvc — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) April 13, 2026

“Estamos en presencia de un hecho grave, un homicidio, y de una investigación compleja”, sostuvo Nicolía, quien advirtió que la resolución judicial “pone en riesgo el proceso”, principalmente por la posibilidad de que testigos claves se muestren reticentes a declarar.

Según detalló, aún restan numerosas testimoniales, muchas de ellas de vecinos del barrio Valle Grande, quienes -remarcó- conocen a los imputados. “Estando estas personas en libertad, tal vez estos testigos ahora estén más reacios a venir a declarar. Ojalá que no”, expresó.

El crimen ocurrió en octubre del año pasado, en medio de un violento enfrentamiento entre familias. En ese contexto, Emir Barboza, de 8 años, recibió un disparo en el tórax. Fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, pero ingresó sin vida. El crimen ocurrió en octubre del año pasado, en medio de un violento enfrentamiento entre familias. En ese contexto, Emir Barboza, de 8 años, recibió un disparo en el tórax. Fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, pero ingresó sin vida.

En su argumentación, el fiscal insistió en que existen elementos de convicción que vinculan a todos los sospechosos con el hecho. Recordó que fueron detenidos momentos después del ataque y que varios testigos los ubican en el lugar desde donde partieron los disparos.

Además, indicó que tres de los imputados -los que actualmente cumplen prisión domiciliaria- presentaban restos compatibles con disparos de arma de fuego en sus manos o prendas. En cuanto al resto, si bien no se detectaron esos indicios, señaló que hay testimonios que los incriminan directamente e incluso versiones que sugieren que pudieron haberse cambiado de ropa tras el ataque.

Nicolía también defendió la postura del Ministerio Público Fiscal frente a los cuestionamientos sobre la fundamentación del pedido de prórroga. “La teoría del caso fue expuesta en la audiencia de formalización y se vio reforzada con nuevos elementos. No había necesidad de volver a desarrollar todo el hecho, sino demostrar que los indicios se confirmaban”, explicó.

En ese sentido, confirmó que la fiscalía tiene un plazo de tres días para presentar la impugnación, tras lo cual la Oficina Judicial deberá definir qué juez o tribunal revisará la resolución.

Tensión en el barrio y reclamo de la familia

El fallo judicial generó un fuerte malestar en el entorno de la víctima. Durante la tarde del viernes, familiares de Emir y vecinos del barrio Valle Grande, en Rawson, realizaron una protesta en rechazo a la liberación de los sospechosos.

En medio de un clima de tensión, acusaron la intervención de la Policía y el uso de perdigones para dispersar la manifestación. “Los agarraron a tiro con perdigones”, señalaron allegados del niño.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2042692771958358302&partner=&hide_thread=false Conflicto en el Valle Grande, tras la liberación de cuatro sospechosos del crimen de Emir



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La indignación también había sido expresada previamente por la abuela de Emir, Mirta Alfaro, quien calificó la decisión como “una burla”, según dijo a Tiempo de San Juan.