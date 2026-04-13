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Desesperante

Dejó el auto estacionado para comprar en un mercado de Rawson y cuando salió se lo habían desvalijado

Tras la denuncia y gracias a un control de las cámaras de seguridad, la Policía logró atrapar el delincuente: un hombre de 34 años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Detuvieron en Rawson a un hombre que sacó elementos de un auto y los robó.

Detuvieron en Rawson a un hombre que sacó elementos de un auto y los robó.

Una mujer de 70 años fue víctima de un robo mientras se encontraba en un minimarket de Rawson. El hecho fue esclarecido horas más tarde gracias al análisis de cámaras de seguridad y un operativo policial en la zona, que terminó con la detención del presunto autor, un hombre de 34 años.

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El episodio ocurrió este domingo alrededor de las 13, cuando la mujer llegó en su vehículo Ford Ka a un comercio identificado como “Súper Lito”, ubicado sobre calle General Acha, entre Montevideo.

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Según denunció, tras permanecer cerca de media hora dentro del local, al regresar a su auto constató que desconocidos habían sustraído un bolso negro que contenía documentación personal, papeles del vehículo y otros efectos personales.

A partir de la denuncia, personal de la Comisaría 36ª, bajo la coordinación del subcomisario Silvio Pérez, inició una investigación que incluyó el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y un rastrillaje en inmediaciones del lugar del hecho.

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Con esos elementos, los efectivos lograron identificar y aprehender a Cristian Fernando Vera, de 34 años, señalado como el autor de la sustracción. Posteriormente, y en el marco de las tareas investigativas, también se logró recuperar los elementos robados, que fueron restituidos a su propietaria con intervención del ayudante fiscal en turno.

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