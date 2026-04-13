Caso Branka Motors: la jueza homologó y los responsables deberán pagar 5 cuotas de $104.800.000 a los damnificados

En una resolución que marca un punto de dirección para cientos de sanjuaninos, la jueza de Garantías Ana Carolina Parra homologó este lunes el acuerdo de reparación integral en la causa Branka Motors. El entendimiento, alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal, las querellas y la defensa de los imputados, establece el pago de una suma millonaria para resarcir a las víctimas de las presuntas estafas con la venta de motocicletas.

Tribunales Caso Emir Barboza: la fiscalía impugnará la resolución de la jueza Moya e insistirá con la preventiva para los 7 imputados

Acuerdo Fin de la pesadilla para las víctimas de Branka Motors: dan lugar a los $524 millones de reparación

El monto total de la reparación asciende a $524.000.000 , cifra que será distribuida entre 358 damnificados . Según los términos validados en la audiencia, los responsables de la firma — Alexis Marcó, Jonatan Marcó y Facundo Banega — deberán cancelar la deuda en cinco cuotas mensuales de $104.800.000 cada una .

WhatsApp Image 2026-04-13 at 13.47.00

La causa, que estalló a principios de 2026 y generó una ola de denuncias en la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, terminó con una salida alternativa. El fiscal Guillermo Heredia destacó que la propuesta contempla la devolución de los capitales invertidos por los clientes, sumando un porcentaje en concepto de intereses para intentar mitigar el perjuicio económico sufrido.

Para garantizar el cumplimiento del ambicioso plan de pagos, la defensa presentó como respaldo dos inmuebles pertenecientes a familiares de los acusados. Estas propiedades actúan como aval ante cualquier eventual incumplimiento de las cuotas pactadas.

WhatsApp Image 2026-04-13 at 13.47.00 (1)

La homologación no significa un cierre inmediato del expediente, sino el inicio de una etapa de cumplimiento estricto. El cronograma de pagos se activará en los próximos días: