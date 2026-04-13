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Caso Branka Motors: la jueza homologó y los responsables deberán pagar 5 cuotas de $104.800.000 a los damnificados

La jueza Carolina Parra hizo lugar al acuerdo al que llegó la fiscalía, querella y defensa en el caso que sacudió a San Juan el último verano.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El monto total de la reparación asciende a $524.000.000, cifra que será distribuida entre 358 damnificados. Según los términos validados en la audiencia, los responsables de la firma —Alexis Marcó, Jonatan Marcó y Facundo Banega— deberán cancelar la deuda en cinco cuotas mensuales de $104.800.000 cada una.

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La causa, que estalló a principios de 2026 y generó una ola de denuncias en la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, terminó con una salida alternativa. El fiscal Guillermo Heredia destacó que la propuesta contempla la devolución de los capitales invertidos por los clientes, sumando un porcentaje en concepto de intereses para intentar mitigar el perjuicio económico sufrido.

Para garantizar el cumplimiento del ambicioso plan de pagos, la defensa presentó como respaldo dos inmuebles pertenecientes a familiares de los acusados. Estas propiedades actúan como aval ante cualquier eventual incumplimiento de las cuotas pactadas.

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La homologación no significa un cierre inmediato del expediente, sino el inicio de una etapa de cumplimiento estricto. El cronograma de pagos se activará en los próximos días:

  • Esquema: 5 cuotas mensuales consecutivas.

  • Monto individual: El promedio por damnificado ronda los $1.460.000, dependiendo de cada caso particular.

  • Beneficio procesal: Si los imputados cumplen con la totalidad de los pagos en tiempo y forma, podrán acceder al sobreseimiento definitivo, quedando desvinculados de la causa penal.

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