Detienen a dos hombres que intentaron entrar a una casa en Capital

La madrugada de este lunes fue escenario de un tenso episodio en el barrio Solares II, en Capital , cuando dos sujetos fueron sorprendidos intentando ingresar a una vivienda.

El hecho ocurrió alrededor de las 00:10, cuando una mujer de 50 años advirtió movimientos extraños en los techos de las casas de la zona. Al mirar con mayor atención, descubrió a tres hombres merodeando con bicicletas y de inmediato dio aviso a la Policía.

Rápidamente, personal de la Comisaría Tercera se desplazó hasta el lugar y, tras un rastrillaje, logró dar con dos de los sospechosos: José Luis Cortez (37) y Adrián Leguiza (19), quienes quedaron aprehendidos.

La situación derivó en la apertura de un legajo por el delito de violación de domicilio. Ambos sujetos fueron puestos a disposición de la UFI de Flagrancia.