lunes 25 de agosto 2025

Relaciones Policiales

Detienen a dos hombres que intentaron entrar a una casa en Capital

La dueña de casa se percató de la maniobra de estos desconocidos y dio aviso a la policía. Ella dijo que eran tres los delincuentes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
capital (1)

La madrugada de este lunes fue escenario de un tenso episodio en el barrio Solares II, en Capital, cuando dos sujetos fueron sorprendidos intentando ingresar a una vivienda.

El hecho ocurrió alrededor de las 00:10, cuando una mujer de 50 años advirtió movimientos extraños en los techos de las casas de la zona. Al mirar con mayor atención, descubrió a tres hombres merodeando con bicicletas y de inmediato dio aviso a la Policía.

Rápidamente, personal de la Comisaría Tercera se desplazó hasta el lugar y, tras un rastrillaje, logró dar con dos de los sospechosos: José Luis Cortez (37) y Adrián Leguiza (19), quienes quedaron aprehendidos.

La situación derivó en la apertura de un legajo por el delito de violación de domicilio. Ambos sujetos fueron puestos a disposición de la UFI de Flagrancia.

