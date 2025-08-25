Detienen a dos hombres que intentaron entrar a una casa en Capital

La madrugada de este lunes fue escenario de un tenso episodio en el barrio Solares II, en Capital, cuando dos sujetos fueron sorprendidos intentando ingresar a una vivienda.
La dueña de casa se percató de la maniobra de estos desconocidos y dio aviso a la policía. Ella dijo que eran tres los delincuentes.
El hecho ocurrió alrededor de las 00:10, cuando una mujer de 50 años advirtió movimientos extraños en los techos de las casas de la zona. Al mirar con mayor atención, descubrió a tres hombres merodeando con bicicletas y de inmediato dio aviso a la Policía.
Rápidamente, personal de la Comisaría Tercera se desplazó hasta el lugar y, tras un rastrillaje, logró dar con dos de los sospechosos: José Luis Cortez (37) y Adrián Leguiza (19), quienes quedaron aprehendidos.
La situación derivó en la apertura de un legajo por el delito de violación de domicilio. Ambos sujetos fueron puestos a disposición de la UFI de Flagrancia.